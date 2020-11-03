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Премьер: У Беларуси нет задолженности перед Газпромом за поставленный газ

03.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер Беларуси Роман Головченко в эфире ТВ заявил, что у страны нет задолженности перед Газпромом за поставленный природный газ, что в свою очередь открывает возможность для проведения переговоров по цене газа на 2021 год

«… расчеты за потребленный газ завершены, и у нас сейчас отсутствует задолженность перед Россией за поставленный газ», — заверил сказал Головченко.

По его словам, пока цена газа для Беларуси на 2021 год не определена.

«Договоренности по цене на газ пока нет, идут переговоры», - констатировал премьер, выразив надежду, что цена будет сформирована «в ближайшее время» и будет «привлекательной» для синеокой.

 
 
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Премьер Беларуси Роман Головченко в эфире ТВ заявил, что у страны нет задолженности перед Газпромом за поставленный природный газ, что в свою очередь открывает...
 
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