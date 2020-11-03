Лукашенко уволил Вакульчика и Барсукова с военной службы

Источник материала: АФН

Лукашенко своим указом №391 не только отправил Валерия Вакульчика в отставку с должности главы Совбеза Беларуси, но и уволил его с военной службы в запас по возрасту.

«Уволить генерал-лейтенанта Вакульчика Валерия Павловича с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», - говорится в документе.

Как сообщалось, Вакульчик был назначен помощником президента - инспектором по Брестской области, в связи с чем ему присвоен первый класс государственного служащего.

В свою очередь, замглавы МВД А.Барсуков был освобожден от занимаемой должности и уволен со службы в органах внутренних дел.

«Уволить генерал-лейтенанта милиции Барсукова Александра Петровича со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия», - говорится в указе №393.

Барсуков назначен помощником президента - инспектором по Минску с присвоением ему первого класса госслужащего.

Что касается Караева, то он после увольнения с должности главы МВД указом №392 прикомандирован к администрации президента и остается в кадрах МВД. Караев назначен помощником президента - инспектором по Гродненской области.

Соответственно, освобожденные от занимаемых должностей помощники Лукашенко по перечисленным регионам Анатолий Маркевич, Виталий Прима и Иван Лавринович указом №390 переведены на другую работу.