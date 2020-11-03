В Германии ссора белоруса с поляком привела к ножевому ранению









Инцидент произошел в субботу вечером около 20.00 на стоянке комплекса для отдыха водителей, который расположен у автобана А7 рядом с городом Кассель.





Согласно первым данным расследования, ссора двух водителей возникла вблизи скамейки. Она началась со словесной перепалки. Что стало причиной – пока не установлено.





Пострадавшему была нанесена резаная рана в верхней части тела. Мужчину доставили в больницу, где он был госпитализирован. Опасности для жизни, по последним данным, не существовало.





Подозреваемый задержан и помещен под стражу.