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Фактор дембеля: "Чем больше туда уйдёт вчерашних студентов, тем сильнее будут расшатаны коллективы"

03.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Интересный нюанс, про который пока не пишут аналитики - фактор дембеля, сообщает телеграм-канал "Рефлексия и реакция".

В ноябре идёт массовый дембель и набор новобранцев в войска, в т.ч. в 3214. Придут те, кто видел всё. Уйдут с радостью те, кто опытен и у кого "набита рука".

С приходом новобранцев неизбежно пойдёт новая волна процесса разложения морального состояния частей. Чем больше туда уйдёт вчерашних студентов, тем сильнее будут расшатаны коллективы. Отдельно будет стоять вопрос отбора срочников в части, причастные к подавлению протестов. Нужно будет как-то отбирать максимально лояльных, из желающих очереди может не быть. К тому же, работает фактор демографической ямы.


 фото носит иллюстративный характер

Помимо этого есть риск что новобранцы массового могут принести в части ковид. Здесь стоит вопрос организации длительного карантина, что, естественно, никак не укрепляет боеготовность частей, пишет ex-press.by

Это накладывается параллельно на американские выборы и риска прихода Байдена, чья позиция по Беларуси им неоднократно озвучивалась.

У России параллельно предсказуемо открывается "фронт" в Молдове. Вытянуть Додона будет тяжело, в результате есть риск получить бучу там. Нужно сокращать количество "фронтов".

Всё это, а также нестихающая улица, экономика и ковид, совокупно увеличивают давление на действующий режим, подталкивая его к совершению ошибок и к итоговой развязке.

 
 
 
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Интересный нюанс, про который пока не пишут аналитики - фактор дембеля, сообщает телеграм-канал "Рефлексия и реакция".
 
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