Лукашенко ищет дешевый вариант прекращения протестов













пишет Belarus in focus. 29 октября Александр Лукашенко разразился пространными рассуждениями на тему возможности формирования неких добровольных дружин («летучих отрядов»), состоящих из отставных силовиков и ветеранов войны в Афганистане, их вооружения и использования для, называя вещи своими именами, подавления протестной активности. Якобы, есть многочисленные обращения от желающих участвовать в подобной деятельности,Belarus in focus.





Очевидно, что протестная активность последних месяцев привела к перенапряжению силовой компоненты режима и вызывает одновременно раздражение и опасения со стороны беларуского правителя. Однако, существует ряд ограничений, которые делают перспективу реализации озвученной идеи сомнительной:





В ней нет практической необходимости, т.к. несмотря на масштаб протестов, в целом режим контролирует ситуацию в достаточной степени, произошла адаптация репрессивной компоненты под новые условия.

Формирование парамилитарных структур потребует существенной реорганизации системы управления МВД, увеличит нагрузку на специальные службы для контроля деятельности таких дружин.

Открытым остается вопрос качества кадров для таких структур (мужчины в возрасте от 48 лет и старше при том, что противодействие уличным протестам связано с высокой физической нагрузкой).

Дружинники будут восприниматься либо как частные лица, либо как «титушки», а не представители власти, что увеличивает риск столкновения между ними и протестующими.

Поддержку режима в среде отставников силовых ведомств и ветеранов не стоит преувеличивать. Судя по расходам бюджета на выплату им пенсий в 1,138 млрд рублей (т.е. более 56% расходов республиканского бюджета на социальную политику!), их численность значительно превышает 100 тыс. человек. Но на митинг в поддержку А. Лукашенко удалось собрать лишь несколько сотен представителей этой социальной группы, которых свозили со всей Беларуси.





Сомнительно, что при попытке реализации данной идеи удастся сформировать структуру, способную оказать заметную поддержку властям в борьбе с протестным движением. Одновременно существует вероятность получения оружия людьми, которые нелояльны властям, возрастет риск утраты оружия по различным причинам.





Озвученная А. Лукашенко идея – его давняя манера искать дешевые решения дорогих вопросов. Стоит напомнить, что, инициировав в 2011 году здание 120-тысячных территориальных войск, Лукашенко руководствовался в том числе и соображениями их кажущейся дешевизны (основные затраты предполагались на периодические военные сборы приписного состава). Территориальные войска предназначены в том числе и для поддержания деятельности МВД. Эта задача регулярно отрабатывалась во время учений по территориальной обороне.





Однако, до настоящего времени вопрос о возможности задействования территориальных войск для подавления протестов не возникал. По причине отсутствия в этом необходимости и невозможности гарантировать их лояльность. Формирование вспомогательных вооруженных структур в настоящее время практически не целесообразно и вряд ли найдет отклик среди руководства силового блока. Хотя пропаганда некоторое время может муссировать эту тему с целью запугивания общества.