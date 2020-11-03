ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возрастные изменения и только? Вакульчик и Барсуков уволены со службы в запас по возрасту

03.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стали известны подробности кадровых рокировок, которые произошли 29 октября, когда были назначены новые помощники президента Беларуси. На Национальном правовом интернет-портале 3 ноября опубликованы соответствующие указы.

фото: БелТА

Генерал-лейтенант Валерий Вакульчик указом освобожден от должности
госсекретаря Совбеза страны, в которой он пробыл неполных два месяца. Вакульчик откомандирован в КГБ, который возглавлял почти 8 лет. В указе президента сказано, что Вакульчик уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия. Вакульчику присвоен первый класс государственного служащего. Напомним, он назначен помощником президента Беларуси — инспектором по Брестской области.

Генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков указом освобожден
от должности заместителя министра внутренних дел — начальника милиции
общественной безопасности. Он уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков различия. Ему также присвоен первый класс государственного служащего. Барсуков стал помощником президента по Минску.

Генерал-лейтенант милиции Юрий Караев больше не является министром внутренних дел, его прикомандировали к Администрации президента с оставлением в кадрах
МВД. Караев стал помощником президента по Гродненской области, пишет tut.by
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны подробности кадровых рокировок, которые произошли 29 октября, когда были назначены новые помощники президента Беларуси. На Национальном правовом...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Минай" из села Ужгородской области ведет переговоры о переходе Артема Милевского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика