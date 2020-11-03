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МИД Беларуси выясняет, есть ли белорусы среди пострадавших при теракте в Вене
Источник материала: Партизан
МИД Беларуси в контакте с австрийскими правоохранителями уточняет, нет ли граждан Беларуси среди пострадавших в результате нападений в Вене. Об этом говорится в Twitter-аккаунте министерства,
В понедельник, 2 ноября, несколько вооруженных человек открыли огонь в нескольких местах в столице Австрии. В результате нападений, как пишет ТАСС, двое человек погибли, а 14, включая полицейского, пострадали. По меньшей мере один нападавший нейтрализован.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившуюся атаку терактом с пока неизвестными мотивами. Известно, что одно из нападений имело место рядом с синагогой. В Австрии в качестве дополнительной меры безопасности усилили контроль на границах.
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МИД Беларуси в контакте с австрийскими правоохранителями уточняет, нет ли граждан Беларуси среди пострадавших в результате нападений в Вене. Об этом говорится в...
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