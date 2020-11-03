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В Минске cегодня торжественно перезахоронят прах Змитрока Бядули
Источник материала: Партизан
Во вторник, 3 ноября, в Минске торжественно перезахоронят прах писателя-нашенивца Змитрока Бядули (наст. Самуил Плавник).
Прощание с писателем состоится в филиале музея истории белорусской литературы "Белорусская хатка" на улице Рабкоровской. В этом здании он жил и работал с 1914 по 1918 годы. Желающие проститься с писателем смогут сделать это с 11:00 до 13:00.
В 14 часов назначена торжественная церемония перезахоронения на Восточном кладбище (сектор 26),
Змитрок Бядуля (1886-1941) — поэт и писатель нашенивской поры, современник Янки Купалы, Якуба Коласа и Максима Богдановича. Умер в эвакуации в 1941 году в Казахстане около города Уральска. Там же был и похоронен.
Кстати, день перезахоронения совпадает с датой смерти писателя — 3 ноября.
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Во вторник, 3 ноября, в Минске торжественно перезахоронят прах писателя-нашенивца Змитрока Бядули (наст. Самуил Плавник).
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