ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк развития стал самым активным кредитором белорусской экономики

03.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Величина кредитов клиентам, выданных Банком развития по итогам трех кварталом текущего года, увеличилась на 36,8%, что намного превышает темпы роста кредитования в других крупных банках РБ.

В результате на 1 октября данные кредиты у Банка развития достигли 6,32 млрд. рублей. Это третий результат среди банков страны. Впереди только Беларусбанк и Белагропромбанк.

В первом из них кредиты клиентам поднялись за январь—сентябрь на 25,7% — до 25,9 млрд. рублей. Надо отметить, что данное увеличение отчасти носит формальный характер, так как объясняется переоценкой валютных кредитов в связи с ростом курсов доллара и евро.

В Белагропромбанке кредиты клиентам за рассматриваемый период выросли на 19,3% и достигли 7,26 млрд. рублей. Увеличился данный параметр и у Белинвестбанка: на 24,3% — до 2,78 млрд. рублей.

В отличие от белорусских государственных банков, банки с участием российского капитала особой активности не проявляли, пишет банковский портал Select.by. Даже Банк БелВЭБ, который активно поддерживает проекты в сфере интеграции Беларуси и России, нарастил кредиты клиентам всего на 6,5% — до 3,20 млрд. рублей. С учетом роста курсов доллара и евро это может означать, что, с корректировкой на это увеличение, его кредиты клиентам даже сократились.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Величина кредитов клиентам, выданных Банком развития по итогам трех кварталом текущего года, увеличилась на 36,8%, что намного превышает темпы роста кредитования в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шеф, все пропало!». Как справляться с повышенной тревожностью при помощи еды, упражнений и письма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика