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Банк развития стал самым активным кредитором белорусской экономики
Источник материала: Партизан
Величина кредитов клиентам, выданных Банком развития по итогам трех кварталом текущего года, увеличилась на 36,8%, что намного превышает темпы роста кредитования в других крупных банках РБ.
В результате на 1 октября данные кредиты у Банка развития достигли 6,32 млрд. рублей. Это третий результат среди банков страны. Впереди только Беларусбанк и Белагропромбанк.
В первом из них кредиты клиентам поднялись за январь—сентябрь на 25,7% — до 25,9 млрд. рублей. Надо отметить, что данное увеличение отчасти носит формальный характер, так как объясняется переоценкой валютных кредитов в связи с ростом курсов доллара и евро.
В Белагропромбанке кредиты клиентам за рассматриваемый период выросли на 19,3% и достигли 7,26 млрд. рублей. Увеличился данный параметр и у Белинвестбанка: на 24,3% — до 2,78 млрд. рублей.
В отличие от белорусских государственных банков, банки с участием российского капитала особой активности не проявляли, пишет банковский портал
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Величина кредитов клиентам, выданных Банком развития по итогам трех кварталом текущего года, увеличилась на 36,8%, что намного превышает темпы роста кредитования в...
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