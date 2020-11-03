Банк развития стал самым активным кредитором белорусской экономики

В результате на 1 октября данные кредиты у Банка развития достигли 6,32 млрд. рублей. Это третий результат среди банков страны. Впереди только Беларусбанк и Белагропромбанк.





В первом из них кредиты клиентам поднялись за январь—сентябрь на 25,7% — до 25,9 млрд. рублей. Надо отметить, что данное увеличение отчасти носит формальный характер, так как объясняется переоценкой валютных кредитов в связи с ростом курсов доллара и евро.





В Белагропромбанке кредиты клиентам за рассматриваемый период выросли на 19,3% и достигли 7,26 млрд. рублей. Увеличился данный параметр и у Белинвестбанка: на 24,3% — до 2,78 млрд. рублей.



