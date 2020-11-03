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В московской «Шоколаднице» появились роботы-официанты. Стоимость одного такого — $12 000
Источник материала: Onliner
С 30 октября роботы-официанты работают в двух кофейнях сети «Шоколадница», расположенных в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке в Москве. Об этом Forbes
Внешне робот напоминает этажерку, на разных полках которой можно расположить разные подносы. Роботы призваны помочь официантам, говорит Владыкин, они будут доставлять гостям заказы, просить их взять посуду с соответствующего подноса и отвозить грязную на мойку. Официанты смогут тратить больше времени на обслуживание посетителей.
Роботов для тестирования «Шоколаднице» бесплатно предоставил партнер — ООО «Инфрапрайм технолоджи». Ее представитель пояснил, что тестируются две модели: BellaBot (модель, имитирующая черты домашнего кота) и PuduBot (без черт животного или человека, но с экраном, отображающим эмоции, улыбку и глаза). Модели произведены китайской компанией Pudu Robotics. Гости смогут пообщаться с роботами на трех языках — русском, английском и китайском.
В случае положительных результатов тестов планируется масштабировать этот опыт на всю сеть, говорит Владыкин. По его словам, средняя стоимость одного робота составляет около $12 000 (с учетом стоимости программного обеспечения). По данным «Шоколадницы», средняя зарплата официанта там 35 000 рублей в месяц, то есть на деньги, потраченные на робота, можно больше двух лет выплачивать зарплату сотруднику.
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С 30 октября роботы-официанты работают в двух кофейнях сети «Шоколадница», расположенных в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке в Москве. Об...
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