В московской «Шоколаднице» появились роботы-официанты. Стоимость одного такого — $12 000

Источник материала: Onliner

С 30 октября роботы-официанты работают в двух кофейнях сети «Шоколадница», расположенных в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке в Москве. Об этом Forbes рассказал операционный директор компании Юрий Владыкин.

Внешне робот напоминает этажерку, на разных полках которой можно расположить разные подносы. Роботы призваны помочь официантам, говорит Владыкин, они будут доставлять гостям заказы, просить их взять посуду с соответствующего подноса и отвозить грязную на мойку. Официанты смогут тратить больше времени на обслуживание посетителей.





Роботов для тестирования «Шоколаднице» бесплатно предоставил партнер — ООО «Инфрапрайм технолоджи». Ее представитель пояснил, что тестируются две модели: BellaBot (модель, имитирующая черты домашнего кота) и PuduBot (без черт животного или человека, но с экраном, отображающим эмоции, улыбку и глаза). Модели произведены китайской компанией Pudu Robotics. Гости смогут пообщаться с роботами на трех языках — русском, английском и китайском.





В случае положительных результатов тестов планируется масштабировать этот опыт на всю сеть, говорит Владыкин. По его словам, средняя стоимость одного робота составляет около $12 000 (с учетом стоимости программного обеспечения). По данным «Шоколадницы», средняя зарплата официанта там 35 000 рублей в месяц, то есть на деньги, потраченные на робота, можно больше двух лет выплачивать зарплату сотруднику.