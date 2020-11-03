﻿ В московской «Шоколаднице» появились роботы-официанты. Стоимость одного такого — $12 000. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В московской «Шоколаднице» появились роботы-официанты. Стоимость одного такого — $12 000

03.11.2020 09:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С 30 октября роботы-официанты работают в двух кофейнях сети «Шоколадница», расположенных в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке в Москве. Об этом Forbes рассказал операционный директор компании Юрий Владыкин.

Внешне робот напоминает этажерку, на разных полках которой можно расположить разные подносы. Роботы призваны помочь официантам, говорит Владыкин, они будут доставлять гостям заказы, просить их взять посуду с соответствующего подноса и отвозить грязную на мойку. Официанты смогут тратить больше времени на обслуживание посетителей.

В московской «Шоколаднице» появились роботы-официанты. Стоимость одного такого — 000

Роботов для тестирования «Шоколаднице» бесплатно предоставил партнер — ООО «Инфрапрайм технолоджи». Ее представитель пояснил, что тестируются две модели: BellaBot (модель, имитирующая черты домашнего кота) и PuduBot (без черт животного или человека, но с экраном, отображающим эмоции, улыбку и глаза). Модели произведены китайской компанией Pudu Robotics. Гости смогут пообщаться с роботами на трех языках — русском, английском и китайском.

В московской «Шоколаднице» появились роботы-официанты. Стоимость одного такого — 000

В случае положительных результатов тестов планируется масштабировать этот опыт на всю сеть, говорит Владыкин. По его словам, средняя стоимость одного робота составляет около $12 000 (с учетом стоимости программного обеспечения). По данным «Шоколадницы», средняя зарплата официанта там 35 000 рублей в месяц, то есть на деньги, потраченные на робота, можно больше двух лет выплачивать зарплату сотруднику.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 30 октября роботы-официанты работают в двух кофейнях сети «Шоколадница», расположенных в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке в Москве. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Некоторые белоруски стали спрашивать о политических взглядах при выборе услуг. Факт из соцсетей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика