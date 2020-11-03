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Создатель Half-Life отправит садового гнома в космос

03.11.2020 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Основатель компании Valve Гейб Ньюелл в рамках благотворительной инициативы отправит 15-сантиметровую фигурку садового гнома в космос. Исполнителем миссии станет Rocket Lab, также в рамках запуска отправят на орбиту тридцать спутников. Старт состоится в Новой Зеландии.

Садовый гном будет выполнен из титана. Фигурку изготовят на 3D-принтере, причем в дальнейшем технологию печати титановых деталей планируют использовать для создания компонентов космических аппаратов.

Фигурка гнома — отсылка к Half-Life 2: Episode Two, культовой игре от Valve. В начале прохождения можно подобрать садового гнома, а затем оставить его в ракете.

Ньюелл обещает перечислить на благотворительность по доллару за каждого зрителя онлайн-трансляции запуска ракеты. Двухнедельное окно для полета откроется 15 ноября.

Настольная игра Стиль Жизни Здесь был гном
детская/карточная, жанр: коммуникация и общение, количество игроков: 2–4, возраст: 6 лет, партия 20–25 мин
42,00 р.
4 предложения
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Основатель компании Valve Гейб Ньюелл в рамках благотворительной инициативы отправит 15-сантиметровую фигурку садового гнома в космос. Исполнителем миссии станет...
 
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