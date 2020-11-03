Создатель Half-Life отправит садового гнома в космос

Источник материала: Onliner

Основатель компании Valve Гейб Ньюелл в рамках благотворительной инициативы отправит 15-сантиметровую фигурку садового гнома в космос. Исполнителем миссии станет Rocket Lab, также в рамках запуска отправят на орбиту тридцать спутников. Старт состоится в Новой Зеландии.

Садовый гном будет выполнен из титана. Фигурку изготовят на 3D-принтере, причем в дальнейшем технологию печати титановых деталей планируют использовать для создания компонентов космических аппаратов.

Фигурка гнома — отсылка к Half-Life 2: Episode Two, культовой игре от Valve. В начале прохождения можно подобрать садового гнома, а затем оставить его в ракете.

Ньюелл обещает перечислить на благотворительность по доллару за каждого зрителя онлайн-трансляции запуска ракеты. Двухнедельное окно для полета откроется 15 ноября.