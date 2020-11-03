Приглянулся Капелло, «напихал» Тотти и забивал «Милану». Итальянская сага Гуренко, едва не заигравшего в знаменитой «Роме»

Источник материала: Onliner 1999 год считается прорывным для отечественного футбола. В июне 26-летний защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко подписал пятилетний контракт с итальянской «Ромой», став первым нашим легионером в топ-лиге при независимой Беларуси. В последующие два года в Германию и Италию уедут Александр Глеб и Виталий Кутузов, но первым в этом списке все равно останется Гуренко. Совместно с VOKA рассказываем историю гродненского парня, поигравшего бок о бок с легендарными Франческо Тотти, Габриэлем Батистутой и Кафу.

«Рома» всегда котировалась в итальянском футболе. Но, взяв «скудетто» в начале 1980-х, римляне успокоились, долгие годы пролетали мимо первого места, а в девяностых Romanista и вовсе превратились в середняка Серии А. Ситуация явно не устраивала амбициозных боссов, мечтавших о чемпионстве, и в 1999-м президент клуба Франко Сенси назначил главным тренером именитого Фабио Капелло, сверкавшего прежде с «Миланом» и «Реалом». Дон Фабио сразу же провел несколько громких трансферных сделок, подписав японского суперстар Хидетоши Накату, бразильца Маркуса Асунсана и бомбардира из «Сампдории» Винченцо Монтеллу. Каково же было удивление журналистов и болельщиков, когда в список новобранцев вклинился парень по фамилии Гуренко. На Апеннинах о нем ничего не знали, а вот в Восточной Европе говорили уже не первый год.

Гуренко родился в Гродно в среднестатистической советской семье. Мать работала на прядильно-ниточном комбинате, а отец трудился таксистом. Жила семья в небольшом доме в микрорайоне Переселки — неподалеку от стадиона «Неман». Как рассказывал младший брат Сергея, Николай, условия были скромными.

«Дом был финский, щитовой, с печным отоплением, — в интервью „Трибуне“ вспоминал Гуренко-младший. — Мы очень любили помогать отцу: складывали брикет, рубили дрова. Помню, мама клеила обои, а они колыхались от ветра — так стены продувало. Когда были большие морозы, печь топили дважды в день: утром и вечером. Кто первый пришел из школы, тот мерзнет и дрова подбрасывает. И только когда мне было 17, а брату 21, нам провели газ. 21 год Сергей Гуренко жил в доме с печным отоплением!»

С самого детства Гуренко увлекался не только футболом, но и хоккеем. Однако профессиональной школы в Гродно еще не было, и Сергей выбрал футбол — занимался в местной СДЮШОР №6. У невысокого, но неуступчивого паренька получалось весьма неплохо, и еще в несовершеннолетнем возрасте он дебютировал за местный «Химик» во второй лиге чемпионата Союза, а в 1993-м вместе с гродненцами стал обладателем Кубка Беларуси. С тех пор у Гуренко все шло по накатанной. Вскоре его впервые вызвали в сборную Беларуси, а в 1995-м он попал в московский «Локомотив» к Юрию Семину, став в итоге одним из лидеров железнодорожников.





В чемпионате России «Локо» смотрелся достаточно уверенно, завоевывал медали, а в сезоне 1998/1999 выдал невероятно крутой евротрип в Кубке кубков, дойдя до полуфинала. «Лацио», которым тогда рулил швед Свен-Еран Эрикссон, москвичи ни в чем не уступили — апрельские матчи закончились ничейными результатами 1:1 и 0:0, — но итальянцы за счет гола на чужом поле вышли в финал. Оба матча Сергей Гуренко провел от звонка до звонка.

Многие не понимали, как Капелло рассмотрел в Гуренко потенциал для «Ромы». Как оказалось, всему виной стала привычка дона Фабио в свободное время комментировать футбол. Впервые о существовании Сергея он узнал, увидев игру между сборными Беларуси и Норвегии в 1994-м, а через пять лет он по очереди отработал для итальянского телевидения матч нашей националки с итальянцами в Анконе, завершившийся ничьей 1:1, и встречи «Локомотива» с «Лацио».

«Последней каплей действительно стал матч против сборной Италии и поединки против „Лацио“, — рассказывал Гуренко. — В Анконе я действовал на бровке против Кристиана Пануччи. Фабио хорошо знал его уровень и возможности. И видимо, ему понравилось, как я смотрелся на его фоне. Мы тот матч вообще здорово провели».

Все переговоры весной 1999-го велись тайно от футболиста и, как вспоминал сам Сергей, стали для него полной неожиданностью. О своем переезде в Рим Гуренко узнал на последней стадии обсуждений перехода. В итоге итальянцы выложили за белоруса порядка 6 млн долларов, что на тот момент стало рекордной трансферной сделкой для «Локомотива».

Буквально через пару недель после дуэли с «Лацио» Гуренко отправился в Рим. В аэропорту Фьюмичино его встретили агенты и отвезли на базу, расположенную в районе Тригория. Дальше — оперативный медосмотр в центре возле «Стадио Олимпико» и презентация. Поздно вечером белорус улетел обратно и вернулся в Вечный город уже в июне в статусе полноценного игрока одного из самых популярных клубов Италии.

Итальянским Гуренко, естественно, не владел, но на первых порах ему с адаптацией здорово помог российский легионер «Ромы» Дмитрий Аленичев. Со временем Сергей перевез в Италию и семью, поселившись в квартире недалеко от базы. Для удобства клуб выделил Сергею Hyundai Elantra, но через пару месяцев Гуренко от служебного авто отказался, купив более статусную BMW 3.



Общекомандное фото (Сергей Гуренко сидит в нижнем ряду второй слева)

На футбольном поле для белоруса все поначалу тоже складывалось достаточно неплохо. Он здорово зарекомендовал себя в предсезонке, а возможный переход конкурента-полузащитника Венсана Кандела в «Интер» и вовсе вселял надежду на то, что у Гуренко в Риме может получиться. Однако трансфер Кандела сорвался. Несмотря на это, Сергей вышел на поле за «Рому» в первом же туре. Римляне переиграли в гостях «Пьяченцу», а Сергей появился во втором тайме, проведя на газоне 26 минут. Белорусские болельщики ждали продолжения, но его, увы, не последовало. Сергей уверенно присел на лавку запасных.

«До этого я всегда был в основном составе, всегда был востребован. А тут не попадал в состав и чувствовал себя некомфортно. Мне было стыдно и неудобно: как так, за меня заплатили деньги, мне доверяют, а я не оправдываю доверие? Сильно загонялся по этому вопросу. Капелло меня хвалил на тренировках больше всех — я пашу на занятиях, но не играю, — рассказывал Гуренко. — Было много предложений по мне, но Фабио не отпускал, говорил: „Подожди, твое время придет, надо работать“».

Следующего выхода в Серии А пришлось ждать целых 17 туров — Гуренко вновь вышел на поле с «Пьяченцей», а в следующем поединке Капелло дал возможность Сергею сыграть против самого «Интера» на миланском «Сан Сиро».

«Мы проигрывали 0:1. Я неплохо вошел в игру, усилил, — восстанавливает события той встречи в памяти Сергей. — В одном из эпизодов вывел хорошим пасом Тотти один на один, но Франческо попал в штангу. Это был переломный момент не только в матче, но и в моем пребывании в „Роме“. Забей он тогда, что-то, может, и срослось».

До конца чемпионата, который «Рома» завершила лишь на шестой позиции, он так и остался лавочником. Перед следующим сезоном римляне сделали несколько громких приобретений: в команде появились Батистута, Эмерсон, Вальтер Самуэль — и белорус вообще перестал попадать в заявку. Конкуренция для Сергея оказалась непосильной, и белорус так и не смог выбить из основы звездных чемпионов мира — француза Кандела и бразильца Кафу. При этом конкуренты прекрасно ладили за пределами поля.

«С Кафу мы очень дружили, Новый год вместе отмечали, — признавался Гуренко, получивший от партнеров прозвище Гури. — Кандела был отличным другом Тотти, с ним у меня тоже были хорошие отношения. С годами я понял, что в команде должно быть 20 равноценных игроков. Даже те, кто играет меньше, нужны, чтобы основные находились в тонусе и здоровой конкуренции. Как в боксе: чем сильнее спарринг-партнер, тем лучше ты подготовишься к бою».





В раздевалке «Ромы» тоже царила дружелюбная атмосфера, и игроки были не прочь пошутить друг над другом.

«К примеру, на моих глаза одному из футболистов „Ромы“ на носках обрезали „место для пальцев“, — с улыбкой вспоминал Гуренко. — А другому из тех же „пальцев“ сделали бахрому. Представьте себе их лица, когда они одевались».

В «Роме» решили не мариновать Гуренко в резерве и в январе 2001-го отправили в аренду в испанскую «Сарагосу». Это сейчас арагонцы болтаются в Д2, а в начале нулевых наводили шороху в Ла Лиге. Вместе с белорусом в составе «Сарагоса» выдала бодрый матч на «Камп Ноу» с «Барселоной», завершив его ничьей 4:4. А чуть позже команда Луиса Косты завоевала Кубок Испании, переиграв в финале «Сельту» (3:1) с Карпиным и Мостовым. Гуренко провел на поле весь матч. Это стал единственный трофей Сергея, завоеванный в Западной Европе. Параллельно его «Рома» взяла чемпионский титул, но белорус к тому успеху причастен не был — не провел ни одного матча в сезоне. Несмотря на это, Франческо Тотти, получивший прозвище «Император Рима», прислал белорусу поздравительное письмо.

«В факсе было написано: „Не расстраивайся, ты такой же чемпион, как и мы. Это наша общая победа“, — рассказывал Гуренко. — Было очень приятно. В этом и есть главное отличие в менталитете».





У Гуренко от общения с Тотти, выросшим в звезду мирового масштаба, сплошь приятные воспоминания. Сергей всегда был заводным футболистом, и во время одного из подготовительных сборов он высказал претензии Франческо: недорабатывал.

«Мы пошли в прессинг, а Тотти играл не очень. В итоге мы проворонили атаку соперника и чуть не пропустили гол. Ну и я ему высказал свои претензии, на что он заулыбался. Для него это была обычная товарищеская игра. Он вышел спокойно на поле, особо не напрягался, а тут какой-то прессинг. Нескольких футболистов шокировало то, что какой-то выскочка из Беларуси „напихал“ Тотти, до меня ему слова никто не мог сказать», — вспоминал белорус.

После возвращения из Испании Гуренко в «Роме» не остался. Он сезон провел в «Парме», а позже оказался в борющейся за выживание «Пьяченце». Помочь выкарабкаться со дна команде белорусу так и не удалось, волки вылетели в Д2, зато в составе «красных» Гуренко забил свой единственный гол в Серии F. В 17-м туре он вывел вперед «Пьяченцу» в матче с «Миланом», но Пирло и Ривалдо все равно сделали свое дело, принеся Rossoneri три очка.

Несмотря на вылет, тот сезон стал для гродненца самым удачным в итальянской элите.

«Вот если бы еще „Пьяченца“ сохранила место под солнцем, вообще было бы замечательно, — говорил в интервью „Прессболу“ Гуренко. — Отыграл стабильно, без провалов. Понял и доказал прежде всего себе, что могу достойно выступать в одной из сильнейших лиг мира. А ведь выходцам из бывшего Союза проявить себя в Италии гораздо тяжелее, чем остальным. Не секрет, что на Апеннинах на легионеров смотрят, как на футболистов второго сорта. По большому счету здесь заиграли лишь украинец Шевченко и грузин Каладзе…»



Абель Бальбо, Габриэль Батистута и Сергей Гуренко

Белорус планировал остаться в Италии и найти новую команду в Серии А, но в итоге вернулся в хорошо знакомый «Локомотив». С «красно-зелеными» он стал чемпионом России, брал Кубок и Суперкубок. Его карьерные маршруты больше не выходили за рамки СНГ, и в 2009-м он закончил карьеру в минском «Динамо», перейдя сразу на тренерскую работу, но об этом поговорим как-нибудь в следующий раз.

Гуренко не остался жить в Италии, как это сделал другой белорус Виталий Кутузов, но Апеннины произвели на него неизгладимое впечатление. В Италии Сергей начал разбираться в хороших винах и оценил итальянскую архитектуру. Особенно поразили его фонтаны виллы ’Эсте, вдохновившие когда-то Петра І на строительство Петергофа.

Гуренко уже 16 лет не живет там, но Италия его не отпускает до сих пор. Пять лет назад прямо на улицах Вечного города Сергея Витальевича случайно встретили футбольный комментатор Николай Ходасевич и босс спортивного портала «Трибуна» Максим Березинский. Как вспоминали очевидцы, Гуренко среди итальянцев чувствовал себя очень уверенно, и с заказом ужина в местном ресторане in italiano у него вообще не возникло проблем.

Не забывают Гуренко и сами итальянцы. Причем отзывы приходят от весьма неожиданных персонажей. В прошлом году его в форме «Ромы» даже вспомнил … посол Италии в Беларуси Марио Бальди, никогда не болевший за римлян. Такова итальянская сага Гуренко, одного из лучших футболистов в суверенной Беларуси. Она не была на сто процентов успешной, но отзывается в нем приятными воспоминаниями до сих пор.

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