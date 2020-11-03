Ситуация на границе: очереди грузовиков на выезд из Беларуси в ЕС растут

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей на границе Беларуси со странами Евросоюза выросли утром во вторник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами наблюдаются на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. В понедельник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 870 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на утро вторника, очереди увеличились: в данный момент в них стоят более 960 фур.

На белорусско-литовской границе самая сложная обстановка в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят в очереди более 340 машин. Есть затруднения с выездом в ЕС в пункте пропуска "Котловка" - там находятся более 160 авто. В пунктах пропуска "Привалка" и "Бенякони" очереди ненамного меньше - по 130 и 100 большегрузов соответственно.

На границе с Латвией во вторник очереди наблюдаются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" и в "Григоровщине", по данным ГПК, стоят по 70 фур.

Также есть проблемы с пересечением границы Беларуси с Польшей. Там в пункте пропуска "Берестовица" находятся более 60 грузовиков, в "Брузгах" - более 30.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

На прошлой неделе в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются . Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

В минувший четверг в Госпогранкомитете сообщили, что из-за сложившейся эпидемической обстановки в соседних странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Однако эти ограничения не касаются водителей большегрузов.

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