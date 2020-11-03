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Ситуация на границе: очереди грузовиков на выезд из Беларуси в ЕС растут
03.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей на границе Беларуси со странами Евросоюза выросли утром во вторник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
Очереди на границе Беларуси с соседними странами наблюдаются на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. В понедельник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 870 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на утро вторника, очереди увеличились: в данный момент в них стоят более 960 фур.
© Sputnik / Виктор Толочко
На белорусско-литовской границе самая сложная обстановка в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят в очереди более 340 машин. Есть затруднения с выездом в ЕС в пункте пропуска "Котловка" - там находятся более 160 авто. В пунктах пропуска "Привалка" и "Бенякони" очереди ненамного меньше - по 130 и 100 большегрузов соответственно.
На границе с Латвией во вторник очереди наблюдаются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" и в "Григоровщине", по данным ГПК, стоят по 70 фур.
Также есть проблемы с пересечением границы Беларуси с Польшей. Там в пункте пропуска "Берестовица" находятся более 60 грузовиков, в "Брузгах" - более 30.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
На прошлой неделе в ГПК заявили, что
В минувший четверг в Госпогранкомитете сообщили, что из-за сложившейся эпидемической обстановки в соседних странах Беларусь временно
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По данным на утро вторника, в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей стоят более 960 фур.
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