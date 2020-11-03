ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ситуация на границе: очереди грузовиков на выезд из Беларуси в ЕС растут

03.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей на границе Беларуси со странами Евросоюза выросли утром во вторник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами наблюдаются на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. В понедельник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 870 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на утро вторника, очереди увеличились: в данный момент в них стоят более 960 фур.

© Sputnik / Виктор Толочко
Закрыли или нет: что происходит на границах Беларуси?

На белорусско-литовской границе самая сложная обстановка в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят в очереди более 340 машин. Есть затруднения с выездом в ЕС в пункте пропуска "Котловка" - там находятся более 160 авто. В пунктах пропуска "Привалка" и "Бенякони" очереди ненамного меньше - по 130 и 100 большегрузов соответственно.

На границе с Латвией во вторник очереди наблюдаются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" и в "Григоровщине", по данным ГПК, стоят по 70 фур.

Также есть проблемы с пересечением границы Беларуси с Польшей. Там в пункте пропуска "Берестовица" находятся более 60 грузовиков, в "Брузгах" - более 30.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

На прошлой неделе в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются . Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

В минувший четверг в Госпогранкомитете сообщили, что из-за сложившейся эпидемической обстановки в соседних странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Однако эти ограничения не касаются водителей большегрузов.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным на утро вторника, в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей стоят более 960 фур.
 
Новости дня
Новости разные
 
В московской «Шоколаднице» появились роботы-официанты. Стоимость одного такого — $12 000
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика