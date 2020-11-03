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Джонни Деппа официально признали домашним тираном
03.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Джонни Депп проиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд: судья причислил звезду к домашним тиранам.
© REUTERS / TOBY MELVILLE
Летом 2020 года Депп и Херд
Верховный суд вынес вердикт, отклонив иск Деппа: к огромному сожалению поклонников, актер проиграл битву Эмбер Херд и таблоидам.
Со слов судьи, издание смогло доказать, что информация была правдивой. Суд принял во внимание не только подробное описание более 10 случаев насилия, но и данные, предоставленные защитниками звезд: наркотическая и алкогольная зависимости Деппа, измены Херд и другие тайны их барака.
Адвокат Херд заявил, что заключительный вердикт в этом деле - не сюрприз для его команды, а вот юристы Деппа решили воздержаться от комментариев. И неудивительно, ведь скандальная пара снова встретится в суде, но уже на территории США.
Напомним, что во время июльского заседания Депп удивил поклонников:
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Секс-символ Голливуда проиграл битву против Эмбер Херд, но на этом его война с бывшей возлюбленной не закончится.
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