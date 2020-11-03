Джонни Деппа официально признали домашним тираном

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Джонни Депп проиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд: судья причислил звезду к домашним тиранам.

Летом 2020 года Депп и Херд встретились в суде в рамках дела актера против британских таблоидов, которые, со слов его молодой бывшей, обвинили его в домашнем насилии. За две недели разбирательств стали известны многие секреты из совместной жизни экс-супругов, которые помогли Херд одержать победу в этом раунде.

Верховный суд вынес вердикт, отклонив иск Деппа: к огромному сожалению поклонников, актер проиграл битву Эмбер Херд и таблоидам.

Со слов судьи, издание смогло доказать, что информация была правдивой. Суд принял во внимание не только подробное описание более 10 случаев насилия, но и данные, предоставленные защитниками звезд: наркотическая и алкогольная зависимости Деппа, измены Херд и другие тайны их барака.

Адвокат Херд заявил, что заключительный вердикт в этом деле - не сюрприз для его команды, а вот юристы Деппа решили воздержаться от комментариев. И неудивительно, ведь скандальная пара снова встретится в суде, но уже на территории США.

Напомним, что во время июльского заседания Депп удивил поклонников: актера "застукали" с новой пассией перед судом с бывшей женой.

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