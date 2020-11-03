Стрельба в Вене: что известно

Источник материала: Ежедневник

События минувшей ночи уже признаны террористическим актом. В результате стрельбы в понедельник вечером в центре Вены по меньшей мере трое погибли, не менее 15 человек получили ранения.

Одного нападавшего застрелили полицейские, другой арестован. По крайней мере один из злоумышленников все еще не обнаружен, пишет bbc.com .

Что произошло?

Первые сообщения о стрельбе появились около восьми вечера по местному времени - очевидцы сообщили о звуках, похожих на выстрелы, в районе синагоги на площади Шведенплатц. Полиция Вены чуть позже подтвердила, что в шести разных точках недалеко от синагоги были замечены несколько злоумышленников с винтовками, подтвержден один убитый (подозреваемый в нападении, застреленный полицией) и несколько раненых, в том числе один полицейский.

На видеороликах, размещенных в соцсетях, видно, как люди разбегаются, и слышны звуки, похожие на выстрелы.

Очевидцы говорят, что вооруженные винтовками мужчины шли по городу, стреляя по посетителям баров и ресторанов, а также по случайным прохожим.

Поиск нападавших

В данный момент в столице Австрии проводится крупномасштабная антитеррористическая операция. В центре города установлены блокпосты, полиция призывает население избегать общественных мест и не пользоваться городским транспортом.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал стрельбу терактом и подтвердил, что один из нападавших был убит, еще как минимум один находится в бегах.

По словам министра, злоумышленники хорошо вооружены и очень опасны, а число жертв нападения, возможно, не окончательное. Нехаммер добавил также, что власти усилили пограничный контроль.

Раненые и погибшие

Венская служба скорой помощи заявила об одном убитом. Информации о его личности пока нет. Предположительно речь идет об одном из нападавших. В больницы Вены доставлено по меньшей мере 15 раненых, семеро из которых в тяжелом состоянии.

В результате стрельбы погиб прохожий. Одна женщина, получившая ранения, скончалась в больнице. Во вторник утром Нехаммер подтвердил гибель еще одного мужчины. Информация о личности погибших не приводится.