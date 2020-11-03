ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии дальнобойщик из Беларуси ударил ножом поляка

03.11.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В немецкой земле Гессен 43-летний дальнобойщик из Польши получил ножевое ранение — предположительно, в ходе конфликта с 46-летним водителем грузовика из Беларуси. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает belmir.by.


Фото: cocoparisienne, pixabay.com

Инцидент произошел в субботу вечером на стоянке комплекса для отдыха водителей, который расположен у автобана А7 рядом с городом Кассель. По предварительной информации, здесь произошла ссора двух водителей. Она началась со словесной перепалки, после чего белорус нанес поляку удар ножом.

Пострадавшего дальнобойщика доставили в больницу. Белоруса задержали и поместили под стражу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшего дальнобойщика доставили в больницу. Белоруса задержали и поместили под стражу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ситуация на границе: очереди грузовиков на выезд из Беларуси в ЕС растут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика