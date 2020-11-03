В Германии дальнобойщик из Беларуси ударил ножом поляка

Источник материала: Tut.by

В немецкой земле Гессен 43-летний дальнобойщик из Польши получил ножевое ранение — предположительно, в ходе конфликта с 46-летним водителем грузовика из Беларуси. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает belmir.by .



Фото: cocoparisienne, pixabay.com

Инцидент произошел в субботу вечером на стоянке комплекса для отдыха водителей, который расположен у автобана А7 рядом с городом Кассель. По предварительной информации, здесь произошла ссора двух водителей. Она началась со словесной перепалки, после чего белорус нанес поляку удар ножом.

Пострадавшего дальнобойщика доставили в больницу. Белоруса задержали и поместили под стражу.