Некоторые белоруски стали спрашивать о политических взглядах при выборе услуг. Факт из соцсетей

Источник материала: Tut.by

Редкая женщина пойдет к случайному мастеру по маникюру или наймет няню без рекомендаций. «Сарафанное радио» в этих случаях работает получше рекламы в Instagram. В последнее время LADY заметила, что некоторые белоруски в соцсетях начали предъявлять к специалистам новые требования — политические. Спросили у них, есть ли здесь смысл. Или это просто приницип?

Катерина: «Как ни крути, начинаешь делиться личным»

Катерина (имя изменено) наращивает ресницы уже несколько лет. Девушка попросила не публиковать настоящее имя: вдруг старые мастера узнают ее и обидятся.

— Когда лежишь два часа с закрытыми глазами, как ни крути начнешь обсуждать и делиться личным. А сейчас из личного — только переживание за родину и осознание того, что столько людей сидят и ждут победы, назад дороги нет.





Недавно на сеансе у мастера и Катерины завязался очередной разговор на политические темы. Клиентка услышала: «Моя жизнь изменилась, я не могу ничего планировать. Хочу, чтобы все стало стабильно спокойно, и вообще пробки по воскресеньям бесят, никуда не доехать».

— В такие моменты хочется все-таки быть на одной волне, к тому же рынок услуг велик. Я кинула клич во все чатики моего района, мол, посоветуйте мастера, который «с народом». Четыре девочки посоветовали своих мастеров, но по соотношению времени и цены подошел только один.

«Проверка» прошла быстро:

— Перед записью спросила: «Вы с народом или за режим?». Мне в ответ пришло: «Жыве Беларусь!». Записалась — вот через неделю пойду узнаю какое качество.

Надежда: «Политику не обсуждали, но наши взгляды были очевидны»

Надежда — также ненастоящее имя белоруски. Она попросила не указывать ее данные. Женщина ищет няню для своего сына. Один из критериев — «с нормальной позицией насчет всего происходящего в стране».





Свой пост мама объясняет так:

— Летом нашли ребенку няню: молодая девушка, нам очень понравилась. Правда, сын к ней привыкал тяжело, адаптация шла сложно. Но все-таки прогресс был. Перед выборами в августе она уехала на две недели к родителям. А когда прошло это время, на мой вопрос, когда начнет опять приходить, ответила, что больше не придет.

Причина следующая: отец девушки оказался подполковником милиции в районном городе. По словам бывшей няни, он ни в чем не виноват, но его коллегам приходят угрозы, поэтому она боится, что доберутся и до него, а потом — до нее и ее дочки. Так что одну ее оставлять не будет — не до работы.

— Но я думаю, что просто не захотела к нам ходить. Хоть политику мы никогда с ней и не обсуждали, но наши взгляды были очевидны: флаг на стене, фотографии и книги говорили сами за себя, — предполагает Надежда. — Просто до выборов это не было проблемой для нее. Как и для нас — ее отец-милиционер.

Сейчас минчанка ищет няню только через знакомых, чтобы точно знать, что за человек.

— Я не требую от будущей няни ходить с транспарантом или завернутой в флаг, но мне принципиально важно, чтобы человек, который будет с моим ребенком, не оправдывал насилие и пытки и не считал фальсификации на выборах нормой.