Модернизированный внедорожник Kia Mohave калининградской сборки вышел на рынок

Источник материала: Tut.by

Российское представительство Kia объявило о начале продаж модернизированного рамного внедорожника Mohave, «отверточная» сборка которого налажена на предприятии «Автотор» в Калининграде.





Все версии Mohave имеют семиместную компоновку салона и оснащаются дизельным V6 3.0 CRDi (249 л.с. и 549 Нм крутящего момента) в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и подключаемым полным приводом. Из прочих особенностей — раздаточная коробка с понижающей передачей, наличие блокировки дифференциала заднего моста и возможность выбора режимов для движения по различным покрытиям (Terrain Mode Select).





На выбор предложены три комплектации на выбор — Luxe, Prestige и Premium, цены варьируются от 3 099 900 до 3 559 900 рублей (от 38 470 до 44 180 долларов в пересчете по текущему курсу).





В «базе» у всех версий внедорожника есть система стабилизации, фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности, а также коленная подушка (для водителя), датчики парковки, света и дождя, круиз-контроль, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, руля, передних и задних сидений, мультимедиасистема с 12,3-дюймовым экраном и комплекс электронных помощников DriveWise.









Среди особенностей топовой версии Mohave — полностью цифровая приборная панель на основе 12,3-дюймового дисплея, система кругового обзора с 4 камерами, проекционный дисплей, отображающий информацию на лобовом стекле, аудиосистема Lexicon с 13 динамиками и сабвуфером и 20-дюймовые колесные диски.