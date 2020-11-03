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Экономический протест в действии. Беларусы в 10 раз сократили покупку валюты, посетовал премьер Головченко

03.11.2020 10:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За два последних месяца протестов беларусы сократили покупку валюты в 10 раз, по сравнению с августом 2020года. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире «Беларусь1».

Экономический протест в действии. Беларусы в 10 раз сократили покупку валюты, посетовал премьер Головченко

«По сравнению с августом объемы покупки валюты населением снизились в 10 раз. Я надеюсь, что здравые чувства возьмут вверх и ситуация на финансовом рынке окончательно стабилизируется», — заявил Головченко.

Банки отмечают значительный отток вкладов населения в иностранной валюте.

Причинами финансовой нестабильности в стране премьер назвал «элементы скоординированной кампании, призванной нанести экономический ущерб стране».

Так и есть. Начиная с 9 августа белорусы призывают друг друга всячески бойкотировать государственный сектор экономики в знак протеста против режима Лукашенко, насилия и с требованиями освободить всех политзаключенных и проведения новых выборов.

Среди народных мер сопротивлению режиму: затягивание уплаты налогов, услуг ЖКХ, бойкот товаров лояльных режиму производителей, снятие наличности со счетов в белорусских рублях и иностранной валюте.

Головченко заявил, что благодаря слаженным действиям правительства, Нацбанка задумки нанести ущерб режиму не были реализованы.

Национальный банк проблему признал и обратился к коммерческим банкам страны с требованием обеспечить своевременное подкрепление инвалютой.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За два последних месяца протестов беларусы сократили покупку валюты в 10 раз, по сравнению с августом 2020года.
 
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