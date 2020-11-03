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Ватикан признал легитимность Лукашенко
Источник материала: АФН
Ватикан признал легитимность Лукашенко, сводя на нет все достижения протестующих граждан внутри страны и усилия международных партнеров, стран ЕС, на международной арене.
Сегодня апостольский нунций вручит Лукашенко верительную грамоту. Помимо нунция легитимность Лукашенко подтвердят послы еще 6 стран.
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Ватикан признал легитимность Лукашенко, сводя на нет все достижения протестующих граждан внутри страны и усилия международных партнеров, стран ЕС, на...
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