Власти Беларуси «оптимизировали» авиационную налоговую нагрузку

Источник материала: АФН

Минтранс Беларуси перераспределил налоговую нагрузку на предприятия, работающие в сфере авиации с целью получения дополнительных доходов в республиканский фонд гражданской авиации.

Согласно постановлению ведомства №50 от 19 октября 2020 года Национальный аэропорт Минск будет вносить в фонд 5% амортизационных отчислений по основным средствам и 10% от прибыли, остающейся в распоряжении организации. Белаэронавигация будет перечислять 20% амортизационных отчислений и 40% от прибыли. Негосударственные организации будут вносить в фонд 10% от прибыли, остающейся в их распоряжении.

«Оптимизация» налоговой нагрузки, как вводится в действие задним числом – с 1 января 2020 года, и направлена на поддержку авиационной монополии – госкомпании «Белавиа».