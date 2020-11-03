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В ЕС назвали свидетельства отсутствия легитимности Лукашенко

03.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комментарий о политических событиях в Беларуси в своем Твиттер-аккаунте опубликовала Набила Массрали, пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

- Отказ от диалога, агрессивные заявления, массовые аресты и использование оружия против белорусов, реализующих свое право на забастовку и мирный протест, еще раз демонстрируют нелегитимность Лукашенко. ЕС поддерживает белорусский народ и продолжит наказывать виновных, - цитирует заявление еврочиновницы kp.by

Под постом Массрали задали вопрос о том, будет ли Евросоюз следовать рекомендациям Тихановской?

И пресс-секретарь подтвердила это, заметив, что ведется текущая работа Совета безопасности ЕС по добавлению именв санкционный список.

- Предстоящее расширение санкционного списка демонстрирует, что ЕС не потерпит злоупотреблений белорусских властей, - прокомментировала Массрали.
 
 
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Комментарий о политических событиях в Беларуси в своем Твиттер-аккаунте опубликовала Набила Массрали, пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике...
 
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