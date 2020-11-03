В ЕС назвали свидетельства отсутствия легитимности Лукашенко

kp.by - Отказ от диалога, агрессивные заявления, массовые аресты и использование оружия против белорусов, реализующих свое право на забастовку и мирный протест, еще раз демонстрируют нелегитимность Лукашенко. ЕС поддерживает белорусский народ и продолжит наказывать виновных, - цитирует заявление еврочиновницы





Под постом Массрали задали вопрос о том, будет ли Евросоюз следовать рекомендациям Тихановской?





И пресс-секретарь подтвердила это, заметив, что ведется текущая работа Совета безопасности ЕС по добавлению именв санкционный список.





- Предстоящее расширение санкционного списка демонстрирует, что ЕС не потерпит злоупотреблений белорусских властей, - прокомментировала Массрали.