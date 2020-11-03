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С учетом протестов: Минск впервые вошел в сотню лучших для проживания городов мира

03.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Составители рейтинга The World's Best Cities из компании Resonance Consultancy выделили город в позициях «население» и «процветание», а в описании рассказали о протестах горожан против сфальсифицированных выборов и насилия.

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Фото: Евгений Малолетка / AP
Белорусская столица заняла 90-е место, разместившись между австралийским Пертом и Бухарестом.

По сравнению с предыдущим рейтингом, в котором Минск был 131-м, это существенный рывок.  Он был обеспечен, в первую очередь, благодаря высоким оценкам в двух из шести категорий – «население» (People) и «благосостояние» (Prosperity).

В категории «население» Минск занял 39-е место, а «благосостояние» — 14-е. В рамках первой категории, согласно методологии Resonance Consultancy, оценивается уровень иммиграции и разнообразия населения города, включая подкатегорию жителей-иностранцев, а также уровень образования. В рамках второй — основной упор делается на уровне занятости и локации головных офисов корпораций, включая подкатегорию компаний из списка Fortune500.

Оценки лучшим городам мира выставляются также в категориях «место» (природа и застройка, включая погоду, безопасность), «продукт» (учитываются ключевые учреждения, достопримечательности и инфраструктура), «программирование» (в него входят наличие и развитие культурно-развлекательных заведений в городе) и «продвижение» (количество рассказов, ссылок и рекомендаций, размещенных в интернете).

Составители рейтинга The World's Best Cities отслеживают развитие политической ситуации в Беларуси. В описании Минск назван «городом коммунистической эпохи», который «в своем стремлении к свободе борется сегодня с другим тираном».

«Минск — и Беларусь — борются за свои жизнь. В то время как остальной мир был озабочен пандемией поддерживаемый Россией диктатор Александр Лукашенко «выиграл» еще одни выборы с очевидной подавляющей поддержкой. Обвинения в фальсификациях заставили сотни тысяч протестующих маршировать по всей стране — но в основном в —Минске. Подавление инакомыслия тайной полицией в масках и без опознавательных знаков в сочетании с заключением в тюрьму лидера оппозиции Марии Колесниковой — все это указывает на продолжающуюся нестабильность в этом очаровательном городе. Учитывая, что это один из 25 городов мира, в котором живут самые образованные граждане, неудивительно, что жажда перемен растет там, где нельзя пить воду из-под крана и свободно высказывать свое мнение», — так описывают политический кризис в Беларуси эксперты Resonance Consultancy.   

«Сам город — это моментальный снимок в истории: он почти полностью восстановлен советскими градостроителями после его разрушения нацистами во Второй мировой войне и мало изменился с тех пор. Но при рейтинге 62 в нашей подкатегории «Достопримечательности» рядом с ним разбросаны нетронутые реликвии, такие как средневековый замок в Мире», — сообщается о самом городе.

Лидером The World's Best Cities в шестой раз подряд стал Лондон. Также в первую десятку вошли Нью-Йорк, Париж, Москва, Токио, Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Мадрид.

Кроме Москвы страны-соседи Беларуси делегировали в рейтинг Санкт-Петербург (16-е место), Варшаву (71-е), Киев (87-е) и Краков (100-е).
 
Теги: Минск
 
 
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Составители рейтинга The World's Best Cities из компании Resonance Consultancy выделили город в позициях «население» и «процветание», а в описании рассказали о протестах горожан...
 
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