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«Честные люди» дают возможность пожаловаться на действия руководителей

03.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники инициативы «Честные люди» запускают народный сбор доказательств неправомерных действий чиновников, а также разных руководителей в Беларуси: crime.honest-people.by

«Честные люди» дают возможность пожаловаться на действия руководителей
«Честные люди» дают возможность пожаловаться на действия руководителей
Студентов отчисляют из вузов за их взгляды, а работников шантажируют и увольняют — «Честные люди» считают, что ответственность за это должны нести не только те, кто отдает приказы, но и исполнители.

На новой странице можно анонимно рассказать о случаях неправомерного давления, которое оказывается на белорусов на заводах, в учебных заведениях, госструктурах, на частных предприятиях и в других организациях. Рассказ можно подкрепить документами, фото, аудио- или видеозаписями либо свидетельскими показаниями.

Заявку можно отправить анонимно, однако если кто-то готов подтвердить свои слова лично, это можно отметить в заявке, чтобы «Честные люди» могли связаться с заявителем.
 
 
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Участники инициативы «Честные люди» запускают народный сбор доказательств неправомерных действий чиновников, а также разных руководителей в...
 
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