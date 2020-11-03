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Российский аналитик: Одна из главных проблем белорусов на улице – они постоянно начинают убегать

03.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кто-то увидел, как из бусика вдалеке просто высаживаются люди в масках – и всё, побежали.

Российский аналитик: Одна из главных проблем белорусов на улице – они постоянно начинают убегать
фото: ЕРА
Мое мнение – это мнение стороннего наблюдателя, журналиста, никаких советов белорусам я давать не могу и не хочу. Их страна, их дело. Но какие-то полезные для России выводы и уроки нужно накапливать, пишет российский политический аналитик Роман Попков.

На примере Минска видишь и плюсы, и минусы «безлидерного» протеста. С одной стороны, если нет лидеров – значит некому всё погубить из-за испуга и тупости, некому слить, призвать всех идти по домам в самый решительный момент.

Но в то же время толпа, лишенная координаторов – это ужасно. Да еще и с тотально отключенным мобильным интернетом. Сидя на удаленке в Варшаве невозможно координировать протесты в отрезанном от интернета Минске.

Абсолютно уверен, что если масштабы протестов в России кода-либо достигнут белорусских величин, российские власти будут также массового отключать мобильный интернет. Вполне возможно что и в Минске все эти манипуляции с интернетом происходят при участии российских «коллег», которые в режиме реального времени изучают ситуацию и получают свой ценный опыт.


 фото: ЕРА

Одна из главных проблем белорусов на улице – они постоянно начинают убегать. Стоит только побежать паре человек, они увлекают за собой десяток, а из-за десятка в бегство бросаются сотни. При этом почти всегда нет никаких весомых причин для бегства, нет никакой реальной опасности. Кто-то увидел, как из бусика вдалеке просто высаживаются люди в масках – и всё, побежали. Лишь иногда здравомыслящим людям удается истошными криками «Не бежим» остановить эту толпу.

При этом белорусы вовсе не трусливы. Они гораздо отважнее россиян. Да, вышеописанная «беготня» – форма массового психоза. При этом я десятки раз видел, как перед лицом настоящей опасности белорусы вставали в сцепки, отбивали своих, давали отпор вооруженным тихарям. Случаев массового героизма очень много.

Интересно, что стрельба со стороны силовиков белорусов уже особо не пугает. Во время последнего воскресного марша ОМОН и ВВшники палили в воздух без устали из своих помповых ружей, наставляли на людей стволы – но всем было пофиг.

Такое вот противоречие – и беготни много, и случаев стойкости, отваги тоже много.

Степень солидарности, взаимовыручки у белорусов поражает. Даже нас, иностранных журналистов, чужих людей, они много раз спасали из самых тяжелых ситуаций – выводили д рами, вывозили на своих машинах. Очень добрые, очень отзывчивые, неравнодушные люди.

Да, игра теперь очень надолго, даже самые оптимистичные белорусы это признают. Но ситуация уже никогда не откатится назад, к сонной тихой Беларуси 2019 года.
 
Теги: Минск
 
 
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