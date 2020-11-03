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Российский пропагандист: Лукашенко делает всё, чтобы в Беларуси началась полномасштабная революция

03.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во всем мире активно следят за происходящим в Беларуси. Многие эксперты сходятся во мнении, что люди, не прекращающие выходить на акции протеста, рано или поздно выведут из себя Александра Лукашенко, после чего тот допустит роковую для себя ошибку и потеряет власть.



Обозреватель главного пропагандистского ресурса РФ МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко убежден, что Александр Лукашенко уже сейчас делает все для того, чтобы в Беларуси началась полномасштабная революция. 

Ищенко отметил, что, пытаясь подавить протесты, Лукашенко на самом деле помогает своим оппонентам достигнуть целей. Кроме того, по мнению эксперта, во время протестов решается вопрос не о том, останется ли Лукашенко у власти. Ищенко считает, что стороны конфликта пытаются понять, какая система сменит действующий режим, потому что Ищенко убежден, что в белорусской революции заинтересован Запад.

На самом деле, в выводах аналитика нарушена логика. Потому что если бы Путин не поддержал Лукашенко, то Александр Григорьевич уже наверняка бы был обычным пенсионером. Таким образом, поддерживая Лукашенко, поддерживая его действия, Россия по умолчанию способствует конфронтационному сценарию. В то время, как мирным сценарием развития событий были бы новые выборы. 
 
 
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Во всем мире активно следят за происходящим в Беларуси. Многие эксперты сходятся во мнении, что люди, не прекращающие выходить на акции протеста, рано или поздно...
 
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