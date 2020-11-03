ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналист, который перед выборами последним брал большое интервью у Лукашенко: Финал его понятен, у него нет выхода, он уйдет

03.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал, как могут развиваться события в Беларуси на фоне непрекращающихся протестов.



В эфире «Эха Москвы» от отметил, что российский президент Владимир Путин «ненавидит» Александра Лукашенко.

Однако в России боятся прецедента. 

Гордон пояснил, что в случае, если россияне увидят, что белорусы достигли своего и Лукашенко ушел, то они завтра, когда жизнь станет еще хуже, тоже могут выйти на улицы городов протестовать против Путина.

Если бы не Путин, который всеми силами пытается удержать Лукашенко, то все в Беларуси закончилось бы быстрее. Однако Путин делает это, чтобы россиянам было неповадно.

Как заметил Гордон, в данном случае Путин думает только о себе.

При этом украинский журналист считает, что Лукашенко уйдет.

Это может произойти завтра, послезавтра, через месяц, через три месяца, но финал его понятен.

Лукашенко, по словам Гордона, не будет президентом Беларуси, у него нет выхода. Он уйдет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал, как могут развиваться события в Беларуси на фоне непрекращающихся протестов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алесь Беляцкий: "Такого в истории Беларуси не было со сталинских времен"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика