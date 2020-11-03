Журналист, который перед выборами последним брал большое интервью у Лукашенко: Финал его понятен, у него нет выхода, он уйдет









«Эха Москвы» от отметил, что российский президент Владимир Путин «ненавидит» Александра Лукашенко. В эфиреот отметил, что российский президент Владимир Путин «ненавидит» Александра Лукашенко.





Однако в России боятся прецедента.





Гордон пояснил, что в случае, если россияне увидят, что белорусы достигли своего и Лукашенко ушел, то они завтра, когда жизнь станет еще хуже, тоже могут выйти на улицы городов протестовать против Путина.





Если бы не Путин, который всеми силами пытается удержать Лукашенко, то все в Беларуси закончилось бы быстрее. Однако Путин делает это, чтобы россиянам было неповадно.





Как заметил Гордон, в данном случае Путин думает только о себе.





При этом украинский журналист считает, что Лукашенко уйдет.





Это может произойти завтра, послезавтра, через месяц, через три месяца, но финал его понятен.





Лукашенко, по словам Гордона, не будет президентом Беларуси, у него нет выхода. Он уйдет.