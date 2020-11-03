В понедельник второго ноября Следственный комитет Беларуси сообщил, что после воскресной акции в Минске "Дзяды" возбуждено уголовное дело за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК РБ). И подозреваемыми по этому делу сразу признаны 231 человек. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, сообщает СК.





Председатель Правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий высказался по поводу нового масштабного уголовного дела.









Алесь Беляцкий. Фота: Радио Свобода





За последние три месяца 2020 года в Беларуси за участие в мирных акциях протеста были арестованы около 17 000 человек, около 1000 лиц подозреваются или обвиняются в уголовных преступлениях по политическим мотивам. Сотрудники милиции во время массовых манифестаций в августе этого года убили Александра Тарайковского и Геннадия Шутова, Александр Вихор умер после задержания в автозаке, Никита Кривцов погиб при невыясненных обстоятельствах. Более тысячи мирных демонстрантов были ранены и обратились в больницы за медицинской помощью. Тысячи наших соотечественников пытали, им ломали руки, ноги, их насиловали, над ними издевались. Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела по сотням и сотням заявлений, поданных от наших граждан.





Одновременно, 2 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по уголовной статье 342, которая стала очень популярной у властей с этого лета, за, как будто бы, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Безпрецендентное количество подозреваемых по этому делу – 231 человек из тех, что были вчера задержаны во время марша в Куропатах. Власти перешагнули границы логики и смысла.





Массовые преступления против белорусского народа продолжаются. Впервые с 1988-го года было разогнано народное шествие в день памяти предков "Дзяды". Были грубо нарушены, затоптаны в грязь народные традиции, этика и обычная человеческая порядочность. Против мирных демонстрантов использовались спецсредства, их обстреливали резиновыми пулями, в них бросали светошумовые гранаты, их безосновательно избивали при задержании, над ними издевались во время транспортировки в отделы милиции.





Очевидно, что приказ на насилие и на возбуждение этого мега-уголовного дела был отдан с самого верха.





Нарушения прав человека в стране достигли невидимых доселе масштабов. Такого в истории Беларуси не было со сталинских времен. народа власти развязали настоящий террор. Беларусь быстро скатывается в свирепый тоталитаризм.



