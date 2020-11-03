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Долги бизнеса Чижа превышают активы и могут вырасти

03.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономический суд города Минска не так давно открыл конкурсное производство в отношении основной фирмы бизнес-империи Юрия Чижа — ООО «Трайпл». Общий размер долга превысил 182 млн рублей при стоимости активов около 175 млн.




Основная часть долгов — это обязательства по договорам поручительства за другие компании, которые были связаны с Юрием Чижом (около 104 млн). В основном это последствие сделок с банками и лизинговыми компаниями для спасения сети ProStore.

При этом «Трайпл» среди кредиторов ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий». Комбинат тоже банкротится и тоже был частью активов Чижа.

Общий долг «Трайпла» может вырасти из-за требований «АСБ Лизинг» более чем на 10 млн.

Как сообщалось, проблемы у компании начались в 2019 году, а процесс банкротства — в этом году. Одной из попыток решить проблему долгов был судебный процесс в российской юрисдикции. Иск «Трайпл» подал на санаторий «Беларусь», находящийся в России, но принадлежащий управлению делами белорусского президента.
 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд города Минска не так давно открыл конкурсное производство в отношении основной фирмы бизнес-империи Юрия Чижа — ООО «Трайпл». Общий размер...
 
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