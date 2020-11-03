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Рост доллара замедлился, а российский рубль рванул

03.11.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нефть марки Brent торгуется на уровне $38 за баррель. На Московской бирже доллар уже превысил 80 российских рублей, а евро — 93 российских рубля. Вчера на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта остановилась почти в шаге от нового исторического рекорда. Напомним, прошлый рекорд был 28 августа. Тогда курс составлял 2,6631 белорусского рубля. Казалось, что сегодня этот рекорд будет побит, но на старте торгов доллар пока не сильно рвется в бой.

На старте торгов доллар набрал 0,04 копейки. Сейчас его покупают и продают по 2,6583.

Евро набрал 0,60 копейки. Он торгуется по 3,1 белорусского.

Сотня российского рубля выросла сразу на 2,09 копейки и пока стоит 3,3197.

В понедельник доллар прибавил 2,27 копейки, до 2,6579. Евро подорожал на 1,62 копейки, до 3,0940. Российский рубль просел на 3,02 копейки и стал стоить 3,2988.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нефть марки Brent торгуется на уровне $38 за баррель. На Московской бирже доллар уже превысил 80 российских рублей, а евро — 93 российских рубля. Вчера на Белорусской...
 
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