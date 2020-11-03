ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно двое детей оказались заблокированы в горящей квартире

03.11.2020 10:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера вечером двое детей 1,5 и 3 лет не могли выйти из горящей квартиры в Молодечно. Взрослых не было дома, а двери были закрыты. В 16:25 сообщение о пожаре в многоэтажке по улице Франциска Скорины поступило на пульт МЧС. Когда спасатели прибыли к месту вызова, квартира была окутана плотным дымом, сообщает МЧС.

В Молодечно двое детей оказались заблокированы в горящей квартире
В Молодечно двое детей оказались заблокированы в горящей квартире

В одной из комнат горели постельные принадлежности, в соседней спал 1,5-годовалый ребенок, а старший находился в коридоре. Покинуть квартиру самостоятельно дети не могли, так как входная дверь была закрыта. Взрослых в квартире не было. Работники МЧС спасли детей и передали их бригаде скорой помощи. В учреждение здравоохранения дети отправились в сопровождении подоспевшей матери. Причина пожара устанавливается.

В Молодечно двое детей оказались заблокированы в горящей квартире
В Молодечно двое детей оказались заблокированы в горящей квартире
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером двое детей 1,5 и 3 лет не могли выйти из горящей квартиры в Молодечно. Взрослых не было дома, а двери были закрыты. В 16:25 сообщение о пожаре в многоэтажке...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ЕС назвали свидетельства отсутствия легитимности Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика