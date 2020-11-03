В Молодечно двое детей оказались заблокированы в горящей квартире

Источник материала: Onliner

Вчера вечером двое детей 1,5 и 3 лет не могли выйти из горящей квартиры в Молодечно. Взрослых не было дома, а двери были закрыты. В 16:25 сообщение о пожаре в многоэтажке по улице Франциска Скорины поступило на пульт МЧС. Когда спасатели прибыли к месту вызова, квартира была окутана плотным дымом, сообщает МЧС.









В одной из комнат горели постельные принадлежности, в соседней спал 1,5-годовалый ребенок, а старший находился в коридоре. Покинуть квартиру самостоятельно дети не могли, так как входная дверь была закрыта. Взрослых в квартире не было. Работники МЧС спасли детей и передали их бригаде скорой помощи. В учреждение здравоохранения дети отправились в сопровождении подоспевшей матери. Причина пожара устанавливается.







