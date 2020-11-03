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«Нива» и Mercedes ML тянули BMW, застрявшую в песках пляжа. Кто справился? (видео)
Источник материала: Onliner
BMW Е34 заехал в пески Юбилейного озера в Гродно. Когда универсал сел на песок и не смог двигаться, на помощь прибежали окружающие. Сил мужчин тоже было недостаточно. И тогда на помощь приехала пара автомобилей с полным приводом: «Нива» и Mercedes ML.
«„Нива“ легко преодолевала пески и даже разгонялась, —
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BMW Е34 заехал в пески Юбилейного озера в Гродно. Когда универсал сел на песок и не смог двигаться, на помощь прибежали окружающие. Сил мужчин тоже было недостаточно. И...
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