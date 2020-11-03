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«Нива» и Mercedes ML тянули BMW, застрявшую в песках пляжа. Кто справился? (видео)

03.11.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

BMW Е34 заехал в пески Юбилейного озера в Гродно. Когда универсал сел на песок и не смог двигаться, на помощь прибежали окружающие. Сил мужчин тоже было недостаточно. И тогда на помощь приехала пара автомобилей с полным приводом: «Нива» и Mercedes ML.

«„Нива“ легко преодолевала пески и даже разгонялась,пишет AutoGrodno. — Но несколько попыток на советском внедорожнике не увенчались успехом. Во время последней лопнул трос, на этом решили „Ниву“ отпустить. Тогда на помощь приехал водитель Mercedes ML W163. На этот раз BMW стали тянуть не сзади, а спереди. Сам же владелец Mercedes пару раз делал перерыв, давая возможность остыть автоматической коробке. В конце концов благодаря владельцу немецкого внедорожника, BMW e34 оказался на плотном грунте».

 
Теги: Гродно
 
 
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BMW Е34 заехал в пески Юбилейного озера в Гродно. Когда универсал сел на песок и не смог двигаться, на помощь прибежали окружающие. Сил мужчин тоже было недостаточно. И...
 
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