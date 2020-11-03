Onliner тестирует премодерацию комментариев

Источник материала: Onliner

Хорошие новости. Onliner планирует вернуть на сайт комментарии, нашу невероятную «диалоговую площадку», как модно сейчас говорить. Есть несколько важных изменений. О них дальше.

Почему мы закрыли комменты и почему хотим открыть сейчас

Рассказывает главред Николай Козлович:

— В августе мы закрыли комменты на сайте, и все это время нам очень хотелось их вернуть. Отключили потому, что не могли гарантировать безопасность — ни авторам постов, ни редакции. У нас не было технической возможности премодерации. Это значит, что потенциально любой комментарий от провокатора мог привести к мгновенному бану всего сайта. И к уголовному делу для того, кто написал что-то на эмоциях (а без эмоций сейчас тяжело что-то писать). В стране правовой дефолт, на СМИ оказывают беспрецедентное давление. Тогда мы решили не давать лишнего повода тем, кому наша работа не нравится.

Когда освободились ресурсы, наши разработчики занялись премодерацией. Сегодня тестируем ее под этой статьей. Если все пройдет нормально, то мы готовы комментарии открыть везде, уже не волнуясь о том, что провокационное сообщение навредит нам или вам.





Как будет работать премодерация?

Как и на других белорусских и не только белорусских сайтах. Сообщения, которые вы оставите под статьями и заметками, появятся на Onliner лишь после того, как их просмотрит модератор.

Что за угрозы для авторов и для СМИ? Конкретнее, пожалуйста

Все серьезно.

Сейчас милиция активно ищет тех, кто оставляет в интернете сообщения, нарушающие законодательство. Особенно в части критики правоохранительных органов, угроз и оскорблений. Сегодня вы оставите коммент — а завтра к вам приедет ГУБОПиК. Такова реальность этой осени.

Только один пример. В сентябре мы опубликовали статью о событиях после выборов — 10 августа россиянина на Volkswagen задержали в ответ на вопрос: «Как проехать?» История разлетелась по витебским пабликам во «ВКонтакте». Некто Константин тоже оставил свой комментарий. Сейчас уже невозможно узнать, что именно он написал: сообщение было удалено пользователем или руководителем страницы. Но против человека все равно возбудили уголовное дело. «В комментарии подозреваемый допустил несколько оскорбительных выражений и призыв к физической расправе», — коротко сообщила пресс-служба УВД.

И о рисках для нас. Недавно издание «Наша Нiва» попросило Министерство информации разблокировать сайт nn.by, который по сей день остается недоступным. В ответ пришел отказ. Почему? Коллеги получили от чиновников такую формулировку: за пару дней на сайте было опубликовано шесть комментариев, «которые могут нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

Так что, теперь здесь нельзя будет критиковать государство?

Критиковать можно. Но без перехода на личности, без оскорблений, угроз и призывов нарушать законодательство.

С угрозами и оскорблениями все более-менее понятно. Как и с разжиганием ненависти в обществе — такие комментарии мы пропускать не будем.

А вот что такое «вред национальным интересам», точно не знает никто. При этом по данной статье медиа можно закрыть очень быстро. Если прислушаться к чиновникам, то любой призыв к действиям экономического характера (забастовкам, неуплате налогов и т. п.) тоже угрожает интересам государства. Мы будем с вами абсолютно честными: такие комментарии нам придется удалять.

Так зачем вы все-таки хотите их открыть?

Мы считаем, что конструктивный диалог — реальный, а не картонный, в выдуманной государством реальности — это важнейшая часть демократического общества. В Беларуси-2020 все эти слова кажутся иностранными, но, с нашей точки зрения, реальный народный фидбэк для всех сторон политического процесса крайне необходим.

Высказывать свое мнение о происходящем в стране можно и нужно. Приглашаем в комментарии и чиновников. Приходите, отстаивайте свою позицию и свой курс.

Начинать можно прямо сейчас — уже под этой тестовой новостью. А в скором времени, если все будет окей, а сервис не превратится в битву политизированных ботов, мы откроем комментарии под всеми статьями.

P. S. Правила от отдела модерации

В связи с введением на сайте обязательной премодерации произойдут некоторые изменения в привычной системе комментирования и модерации. Слово руководителю отдела модерации контента Маше Филипенко:





Теперь при написании комментария сам автор будет видеть его на сайте, но для остальных он останется скрыт до тех пор, пока его не одобрит модератор. Если комментарий будет одобрен, то он появится на сайте без дополнительных уведомлений с нашей стороны. Если комментарий на сайте в таком виде, как выглядят все остальные комментарии, не появился, то это значит только одно: он не прошел модерацию.

Мы не будем хранить в базе комментарии, которые не прошли премодерацию. Писать вопрос, почему удалили комментарий, не приводя в пример сам текст, будет теперь бесполезно: нам просто нечего будет ответить. Причиной удаления всегда было и будет нарушение одного из Правил комментирования , а также желание сохранить вашу и нашу безопасность.

, а также желание сохранить вашу и нашу безопасность. Кроме того, мы будем внимательнее, чем раньше, относиться к малосодержательным комментариям и провокациям. Помните, пожалуйста, что мы открываем диалоговую площадку и надеемся видеть аргументированную позицию.

В случае если модераторы не будут справляться с чрезмерной нагрузкой, а также в ночное время, возможно временное отключение комментариев на всем сайте. Мы будем делать максимум возможного для сохранения общения на сайте в режиме реального времени, к которому мы все привыкли, и стараться не злоупотреблять этой функцией.

Воспользуюсь возможностью сказать, что модераторы всегда открыты к диалогу и точно не ставят себе целью удалить все. Сегодня наша с вами общая безопасность — главная цель модераторов комментариев. Берегите себя!