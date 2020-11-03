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Красота требует жертв: раскрыта главная тайна прически Кейт Миддлтон

03.11.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Не только ослепительная улыбка, но и идеальные локоны стали визитной карточкой Кейт Миддлтон. А вот на какие ухищрения приходится идти стилисту герцогини, стало известно недавно.

© AP / Chris Jackson
Кейт Миддлтон в образе "с секретом" заинтриговала поклонников

Естественная красота герцогини и ее умение выглядеть элегантно даже на пробежке завоевали сердца всех британцев. Сопернице Меган Маркл не нужна тиара, чтобы сиять на публике – достаточно просто ухоженных локонов. И если в студенчестве Миддлтон забывала об укладке и собирала волосы в хвост, то теперь она доверяет свою прическу опытным парикмахерам и требует от них полной отдачи.

На протяжении долгих лет прической Кейт Миддлтон занимается Аманда Кук: стилисту приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы сделать фирменную укладку герцогини.

Ради прически, которой достойна будущая королева-консорт, стилист использует 13 расчесок, 7 гребешков, несколько фенов, 3 плойки и различные средства для ультра-фиксации. Звучит действительно пугающе: не удивительно, что принц Уильям сравнил момент укладки супруги с ночным кошмаром. Кстати, секреты красоты Меган Маркл также привлекают внимание публики.

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Оказалось, что стилисту герцогини необходимо 13 расчесок, чтобы приблизиться к идеальной укладке, достойной будущей королевы-консорта.
 
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