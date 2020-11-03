Сезон охоты на пушных зверей откроется в Беларуси 7 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Сезон охоты на пушных зверей открывается в Беларуси в ближайшую субботу, об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

"С 7 ноября охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного", - рассказали там.

Охотится на зайца-русака и зайца-беляка можно будет в светлое время суток с ружьем и без ружья. Ружейную охоту на зайцев разрешено проводить из засады, с подхода и с загоном.

"Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте – борзых охотничьих собак и ловчих птиц", - пояснили в БООР.

Охотиться с ружьем на других пушных животных можно в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых. Разрешено добывать зверей с помощью гладкоствольных охотничьих ружей с патронами, снаряженных дробью, а также нарезного охотничьего оружия калибра 5,6 миллиметров. При безружейной охоте можно применять капканы и ловушки (за исключением петель).

"В ноябре также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, ворону серую, сороку, енотовидную собаку, баклана, цаплю серую и цаплю белую большую, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, рябчика, куропатку серую, бобра, выдру. Продолжается сезон загонной охоты на копытных животных", - перечислили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Охотникам напомнили также, что при добыче пушнины с гладкоствольным оружием нельзя иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За это можно получить штраф до 15 базовых величин (до 405 рублей), в случае повторного нарушения - лишение права на охоту.

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