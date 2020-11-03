|
Сезон охоты на пушных зверей откроется в Беларуси 7 ноября
03.11.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Сезон охоты на пушных зверей открывается в Беларуси в ближайшую субботу, об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).
"С 7 ноября охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного", - рассказали там.
Охотится на зайца-русака и зайца-беляка можно будет в светлое время суток с ружьем и без ружья. Ружейную охоту на зайцев разрешено проводить из засады, с подхода и с загоном.
"Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте – борзых охотничьих собак и ловчих птиц", - пояснили в БООР.
Охотиться с ружьем на других пушных животных можно в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых. Разрешено добывать зверей с помощью гладкоствольных охотничьих ружей с патронами, снаряженных дробью, а также нарезного охотничьего оружия калибра 5,6 миллиметров. При безружейной охоте можно применять капканы и ловушки (за исключением петель).
"В ноябре также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, ворону серую, сороку, енотовидную собаку, баклана, цаплю серую и цаплю белую большую, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, рябчика, куропатку серую, бобра, выдру. Продолжается сезон загонной охоты на копытных животных", - перечислили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
Охотникам напомнили также, что при добыче пушнины с гладкоствольным оружием нельзя иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За это можно получить штраф до 15 базовых величин (до 405 рублей), в случае повторного нарушения - лишение права на охоту.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в ближайшие выходные охотникам будет разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, лесную и каменную куницу, американскую норку, ондатру и лесного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)