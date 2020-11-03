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Очевидцы сняли на видео, как террорист в Вене отстреливался от полиции
03.11.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Нападение произошло в понедельник вечером – группа неизвестных
В результате нападения погибли четверо гражданских - двое мужчин и две женщины, в перестрелке с полицией был ликвидирован один из террористов. При себе у него была винтовка, на его теле был пояс с взрывчаткой. Позже мэр Вены Михаэль Людвиг уточнил, что взрывное устройство, скорее всего, было муляжом. Глава МВД страны Карл Нехаммер сообщил, что нападавший симпатизировал исламистам.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник ночью выступил с заявлением по поводу произошедшего. Атаку он назвал терактом.
Пострадали в результате нападения 17 человек, семеро из них находятся в больнице с серьезными ранениями.
Ряд стран мира уже высказали слова поддержки Австрии в связи со случившимся.
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Три человека погибли в результате атаки в центре австрийской столицы. Смотрите на видео, как террорист, вооруженный винтовкой, отстреливался от полиции.
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