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Очевидцы сняли на видео, как террорист в Вене отстреливался от полиции

03.11.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Нападение произошло в понедельник вечером – группа неизвестных совершила атаку со стрельбой по гражданам. По данным СМИ, одним из объектов атаки стала синагога. Точные мотивы террористов пока неизвестны.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
Стало известно, пострадали ли белорусы из-за стрельбы в Вене

В результате нападения погибли четверо гражданских - двое мужчин и две женщины, в перестрелке с полицией был ликвидирован один из террористов. При себе у него была винтовка, на его теле был пояс с взрывчаткой. Позже мэр Вены Михаэль Людвиг уточнил, что взрывное устройство, скорее всего, было муляжом. Глава МВД страны Карл Нехаммер сообщил, что нападавший симпатизировал исламистам.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник ночью выступил с заявлением по поводу произошедшего. Атаку он назвал терактом.

Пострадали в результате нападения 17 человек, семеро из них находятся в больнице с серьезными ранениями.

Ряд стран мира уже высказали слова поддержки Австрии в связи со случившимся.

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Три человека погибли в результате атаки в центре австрийской столицы. Смотрите на видео, как террорист, вооруженный винтовкой, отстреливался от полиции.
 
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