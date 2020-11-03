До 2,5 тысяч наших высококвалифицированных специалистов могут переехать в Литву

Источник материала: Tut.by

С начала протестов в Беларуси Литва получила заявки 3700 граждан нашей страны на выдачу временного вида на жительство там. Об этом сообщает delfi.lt. По данным Департамента миграции Литвы среди них всего 23 специалиста высшего класса. Однако компания «Инвестируй в Литве» сообщает, что в Литву планируют перевести от 500 до 2500 высококвалифицированных специалистов из Беларуси. Сейчас переговоры проводят с представителями 100 белорусских компаний.



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Интерес белорусских компаний, работающих в сфере IT, к Литве по прежнему есть, сейчас компания «Инвестируй в Литве» работает с сотней компаний. Ранее глава организации Мантас Катинас говорил Delfi, что о такой возможности думают 80 белорусских компаний.

— Часть из них еще только анализирует ситуацию и возможности, часть находится на этапе принятия решения или согласовывает технические нюансы. Несколько компаний пока решило остаться в Беларуси и следить за ситуацией, — сказала представитель «Инвестируй в Литве» Рута Нямуните.

По ее словам, это комплексные проекты релокации, поскольку охватывают не только процесс учреждения компании, но и переселения работников и их семей.

— По нашим данным, в Литву планируют перевести от 500 до 2500 работников — это, не считая членов их семей. Полностью осуществленным проектом мы считаем трудоустройство высококвалифицированных белорусов в учрежденной в Литве компании, поэтому этот проект может занять несколько месяцев, особенно если речь идет о компаниях с несколькими десятками работников, — заметила специалист.

В Департаменте миграции сообщают, что с 8 августа до 27 октября поступило 3778 заявок от граждан Беларуси на выдачу (1826) или изменение (1952) временного вида на жительство в Литве. Среди них заявки от 23 высококвалифицированных специалиста из Беларуси. 5 из них работают в сфере IT.

Чаще всего белорусы приезжают в Литву, чтобы работать водителями большегрузных машин. Также туда едут специалисты тех профессий, которых в Литве не хватает: бетонщики, электрики, сварщики.

Также белорусские специалисты едут в Польшу. Туда уже перебрались около 800 специалистов в сфере IТ. Польское агентство консультирует 22 компании, которые хотят переехать туда из Беларуси.

Еще больше специалистов из IТ переехало в Украину — около 2000 человек.

— Главные конкуренты: Польша, Латвия и Украина. Последняя предлагает более низкие расходы, но там есть немало проблем с бизнесом. В Польше и Латвии условия похожи на наши, поэтому, скорее всего, все решат «мягкие» факторы: удобство городов, беспроблемный процесс миграции и интеграции, деятельность агентств по привлечению инвестиций, — сказал Delfi Катинас.

На прошлой неделе была информация, что в Литве свой офис откроет EPAM Systems, Inc. из Белорусского парка высоких технологий. В ближайшие 5 лет она планирует создать команду из 600 высококвалифицированных инженеров IТ. Однако нет информации о том, что компания выводит свой бизнес из Беларуси.