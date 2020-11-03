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До 2,5 тысяч наших высококвалифицированных специалистов могут переехать в Литву
Источник материала: Tut.by
С начала протестов в Беларуси Литва получила заявки 3700 граждан нашей страны на выдачу временного вида на жительство там. Об этом
Интерес белорусских компаний, работающих в сфере IT, к Литве по прежнему есть, сейчас компания «Инвестируй в Литве» работает с сотней компаний. Ранее глава организации Мантас Катинас говорил Delfi, что о такой возможности думают 80 белорусских компаний.
— Часть из них еще только анализирует ситуацию и возможности, часть находится на этапе принятия решения или согласовывает технические нюансы. Несколько компаний пока решило остаться в Беларуси и следить за ситуацией, — сказала представитель «Инвестируй в Литве» Рута Нямуните.
По ее словам, это комплексные проекты релокации, поскольку охватывают не только процесс учреждения компании, но и переселения работников и их семей.
— По нашим данным, в Литву планируют перевести от 500 до 2500 работников — это, не считая членов их семей. Полностью осуществленным проектом мы считаем трудоустройство высококвалифицированных белорусов в учрежденной в Литве компании, поэтому этот проект может занять несколько месяцев, особенно если речь идет о компаниях с несколькими десятками работников, — заметила специалист.
В Департаменте миграции сообщают, что с 8 августа до 27 октября поступило 3778 заявок от граждан Беларуси на выдачу (1826) или изменение (1952) временного вида на жительство в Литве. Среди них заявки от 23 высококвалифицированных специалиста из Беларуси. 5 из них работают в сфере IT.
Чаще всего белорусы приезжают в Литву, чтобы работать водителями большегрузных машин. Также туда едут специалисты тех профессий, которых в Литве не хватает: бетонщики, электрики, сварщики.
Также белорусские специалисты едут в Польшу. Туда уже перебрались около 800 специалистов в сфере IТ. Польское агентство консультирует 22 компании, которые хотят переехать туда из Беларуси.
Еще больше специалистов из IТ переехало в Украину — около 2000 человек.
— Главные конкуренты: Польша, Латвия и Украина. Последняя предлагает более низкие расходы, но там есть немало проблем с бизнесом. В Польше и Латвии условия похожи на наши, поэтому, скорее всего, все решат «мягкие» факторы: удобство городов, беспроблемный процесс миграции и интеграции, деятельность агентств по привлечению инвестиций, — сказал Delfi Катинас.
На прошлой неделе была информация, что в Литве свой офис откроет EPAM Systems, Inc. из Белорусского парка высоких технологий. В ближайшие 5 лет она планирует создать команду из 600 высококвалифицированных инженеров IТ. Однако нет информации о том, что компания выводит свой бизнес из Беларуси.
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Пока же туда перебралось только 23 специалиста высшего класса.
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