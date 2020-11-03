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В Минске - новый главный архитектор. Рассказываем, кто она

03.11.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новым главным архитектором Минска сегодня назначена Ольга Верамей, которая до этого возглавляла Главное управление градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Об этом REALTY.TUT.BY сообщило несколько не связанных между собой источников.


Фото: Realt.by

20 октября должность главного архитектора по соглашению сторон покинула Ольга Радченко, а сегодня этот пост заняла Ольга Верамей.

Ольга Верамей родилась в Минске. Получила высшее архитектурное образование в БНТУ, закончила политологию в Институте предпринимательства и парламентаризма, плюс получила высшее образование в Академии управления. В числе прочего работала зампредом комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, а в начале 2019 года возглавила Главное управление градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Ольга Верамей как в городе так и в министерстве занималась вопросами градостроительного планирования, а также стратегии развития архитектуры и строительтсва. Например, она участвовала в разработке схемы озелененных территорий Минска, в оживлении проекта городов-спутников столицы, в разработке новых, более прогрессивных строительных норм. Кроме того, при ее участии прорабатывался вопрос о комплексной застройке пригородов индивидуальным жильем.

Ольга Верамей часто была участником разных дискуссионных площадок по вопросам градостроительства, которые организовывало не только государство, но и общественные организации.

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Теги: Минск
 
 
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