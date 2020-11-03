Рубль сдает позиции ко всем основным валютам. Какие курсы евро и доллара установили обменники

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль сегодня на старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже падает ко всем трем основным валютам. Но по отношению к доллару сегодня не такое заметное падение, как в понедельник. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи евро укрепился на 0,23% — до 3,1011 рубля, доллар вырос на 0,002% — до 2,6585 рубля, а российский рубль вырос на 0,63% — до 3,3196 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.22.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,695 рубля (БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,66 рубля (БСБ Банк и Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Альфа-Банке, БСБ Банке, Paritetbank — 2,654 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,15 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке (3,102 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Альфа-Банке — 3,093 рубля.