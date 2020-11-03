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ИТ-компания открыла 10 вакансий в геймдеве для белорусских студентов

03.11.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусско-британский разработчик и издатель мобильных игр и приложений Gismart открыл сразу 10 вакансий для студентов в геймдев-подразделении. Как сообщили в самой компании, Hypercasual Game Developers будут самостоятельно создавать гиперказуальные игры под ключ, учиться у опытных гейм-продюсеров, а также, помимо зарплаты, получать бонусы за успешный запуск игровых продуктов.


Фото: pixabay.com

Подать заявку могут белорусские студенты. Позиция Hypercasual Game Developer предполагает наличие девелоперского бэкграунда и увлеченность играми — всему остальному научит работодатель. В первые месяцы работы менторить молодых специалистов будут гейм-продюсеры, выпустившие только за последний месяц два хита (VIP Guard и Foil Turning 3D), собравших уже более 25 миллионов загрузок. Будущие специалисты смогут не только писать код, но и выстраивать уровни, баланс, анимировать игры и разбираться в аналитике.

При этом подчеркивается, что предложение Gismart — не бесплатная стажировка, а полноценная работа. Разработкой прототипов игр им предстоит заниматься уже с первого рабочего дня. Помимо ежемесячной заработной платы, молодые специалисты будут получать значительные бонусы, в случае если игра дойдет до глобального релиза. Предпочтение отдадут кандидатам, у которых уже есть собственное игровое портфолио и понимание рынка игр.

«Приглашать на работу студентов — это наша принципиальная позиция. Основная часть наших самых успешных геймпродюсеров — представители поколения Z, они гики, непредвзятые, у них свежий взгляд. Все эти качества критически важны для того, чтобы создать настоящий хит», — комментируют в компании.

Узнать подробнее о вакансии можно тут.

 
 
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Помимо зарплаты студенты будут получать бонусы за успешный запуск игровых продуктов.
 
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