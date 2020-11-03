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Пользователи из Минска заметили, что в воскресенье скорость работы Telegram была замедлена
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 1 ноября, пользователи из Минска заметили, что скорость работы мессенджера Telegram была замедлена — в частности, трудности возникали с отправкой и загрузкой медиафайлов. При этом результаты тестов,
Если кратко, то замеры от пользователей byfly на RIPE Atlas показали, что доступ к десяткам IP-адресов Telegram (а именно, 149.154.166.0/24 и 149.154.167.0/24) 1 ноября происходил с задержкой в 350−450 мс. При этом некоторые другие адреса из той же подсети /24 пинговались с нормальной скоростью около 60−70 мс.
Отмечается, что пользователи других провайдеров РБ не наблюдали повышенных задержек с доступом к указанным ресурсам.
На графиках RIPE Atlas
Мы обратились в «Белтелеком» с вопросом, с чем это может быть связано. Однако в компании ответили, что с их стороны проблем не было.
— Система мониторинга измерений РУП «Белтелеком» отклонений в работе сети Интернет не зафиксировала. Проблем с доступом не возникало, — прокомментировали нам.
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