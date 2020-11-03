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Пользователи из Минска заметили, что в воскресенье скорость работы Telegram была замедлена

03.11.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 1 ноября, пользователи из Минска заметили, что скорость работы мессенджера Telegram была замедлена — в частности, трудности возникали с отправкой и загрузкой медиафайлов. При этом результаты тестов, проведенных пользователями byfly на сервисе RIPE Atlas, показали, что по какой-то причине доступ к десяткам IP-адресов мессенджера происходил с задержкой, превышающей нормальную в 6−7 раз.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

RIPE NCC — это некоммерческая организация, один из пяти региональных интернет-регистраторов, выполняющих распределение интернет-ресурсов, а также связанную с этим регистрацию и координацию деятельности, направленную на глобальную поддержку функционирования Интернета. RIPE NCC функционирует как ассоциация локальных интернет-регистраторов, каждый из которых платит членский взнос. Организация также создала инструмент RIPE Atlas, который существует в виде приложения, позволяющего проводить замеры скорости в Сети.

Если кратко, то замеры от пользователей byfly на RIPE Atlas показали, что доступ к десяткам IP-адресов Telegram (а именно, 149.154.166.0/24 и 149.154.167.0/24) 1 ноября происходил с задержкой в 350−450 мс. При этом некоторые другие адреса из той же подсети /24 пинговались с нормальной скоростью около 60−70 мс.

Отмечается, что пользователи других провайдеров РБ не наблюдали повышенных задержек с доступом к указанным ресурсам.

На графиках RIPE Atlas видны задержки 350−450 мс с 17.00 до 23.30 1 ноября (время на графике — UTC) на шести пробах RIPE Atlas, находящихся в сети «Белтелеком», в то же время на двух других пробах (32622 и 19975), находящихся в той же сети, задержки не превышали 60−70мс.


Источник: Telegram-канал «За BYnet«

Мы обратились в «Белтелеком» с вопросом, с чем это может быть связано. Однако в компании ответили, что с их стороны проблем не было.

— Система мониторинга измерений РУП «Белтелеком» отклонений в работе сети Интернет не зафиксировала. Проблем с доступом не возникало, — прокомментировали нам.

 
Теги: Минск
 
 
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