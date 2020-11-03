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В Зельвенском районе пьяный водитель опрокинул в кювет Nissan: погиб пассажир

03.11.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажир погиб при опрокидывании легковушки в кювет в Зельвенском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Происшествие случилось 2 ноября, около 14.00. Предварительно установлено, что 52-летний водитель Nissan ехал по гравийной дороге со стороны деревни Золотеево в направлении деревни Милевичи Мостовского района. На закруглении он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и в заносе вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 45-летний пассажир от полученных травм умер на месте происшествия. Ремнем безопасности он пристегнут не был.


Выяснилось, что водитель Nissan был пьян.

 
 
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