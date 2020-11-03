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Что не так с пенсиями по возрасту в Беларуси: четыре тревожных факта
Источник материала: Навiны
Нация стремительно стареет, в то время как государство так и не построило систему накопительных пенсий. Naviny.by выделили главные проблемы, которые связаны с пенсиями по возрасту в Беларуси.
Нация стареет — пенсий на всех скоро не хватит
На начало 2019 года доля пожилых белорусов (65 лет и старше) в общей численности населения составляла 15,2% (в 2010 году — 13,8%).
Справка. Сегодня пенсии получают 2,5 миллиона белорусов, из них пенсионеров по возрасту — 2,03 миллиона человек.
Чем больше в стране пожилых людей, тем меньше становится граждан трудоспособного возраста — их количество и доля в 2010–2019 годах снизилась на 370 тысяч (это сопоставимо с населением такого областного центра, как Витебск). Причем демографическая нагрузка, которую создают граждане 65 лет и старше, увеличилась с 373 до 433 человек на одну тысячу трудоспособных белорусов.
Справка. В 2020 году мужчины вправе выходить на пенсию в 62 года, а женщины в 57 лет. До 2022 года возраст выхода мужчин на пенсию увеличится до 63 лет, а женщин — до 58 лет.
Правительство открыто признает высокий уровень старения населения. При этом в национальной
Этот фактор создает риск того, что финансовая устойчивость пенсионной системы снизится.
Вдобавок государству придется тратить еще больше денег на выплату пенсий.
Так, удельный вес социальных пособий в общем объеме денежных доходов населения увеличился с 18% в 2011 году до 21% — в 2018 году.
Государство не создало накопительную систему пенсий
За 30 лет независимости у нашего государства не дошли руки до того, чтобы создать систему накопительных пенсий. Страна решила остаться на старых советских позициях, то есть использовать солидарную пенсионную систему.
Справка. На размер пенсии в Беларуси влияет размер трудового стажа, период уплаты взносов в ФСЗН (страховой стаж) и величина зарплаты, из которой делались взносы.
Между тем другие страны на постсоветском пространстве уже бьют в набат, предвидя крах старой пенсионной системы.
Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Все другие способы не сработают. В том числе у государства не получится переложить содержание пенсионеров на частный бизнес путем повышения налогов.
В то время как белорусские власти продолжают механически распределять пенсии, 72% белорусов полагают, что существующая государственная пенсия в силу своего небольшого размера не обеспечит им безбедную старость.
Такие данные по результатам опроса
Неудивительно, что некоторые наши граждане всерьез озаботились тем, чтобы самим себе обеспечить в старости финансовую подушку безопасности.
Для этого они используют программы накопительного пенсионного страхования. Их предлагают сейчас белорусские банки и страховые компании.
Суть программы дополнительной пенсии заключается в том, что страховые взносы, которые накапливаются по договору, увеличиваются за счет начисляемых на них гарантированных процентов.
По этой программе гражданин может сам выбрать, как часто и сколько он будет откладывать и в какой валюте. Специалисты советуют делать отчисления в размере 10% от зарплаты.
Выплаты «второй» пенсии по программе дополнительной пенсии начинаются с того момента, как гражданин достигнет пенсионного возраста.
Помимо того, что государство не решило глобальную задачу в области пенсионной системы, оно еще не может решить микрозадачу — поднять среднюю пенсию по возрасту до 40% от средней зарплаты по стране.
Справка. Средняя номинальная начисленная заработная плата в августе 2020 года
Разговоры об этом ведутся с 2018 года, но выполнить план удавалось только в отдельные месяцы. В августе 2020 года этот показатель составил 37%.
Примечательно, что в послании народу и парламенту в апреле 2019 года Александр Лукашенко
А вот в послании, озвученном в августе 2020 года, задача была
Пенсии не могут похвастаться размером перед соседями
По данным на сентябрь 2020 года, средний размер трудовой пенсии по возрасту в нашей стране составлял 473,82 рубля.
Тогда как в Польше средняя пенсия выше в 3,5 раза, в Литве — в 2,4 раза, в Латвии — в 2,3 раза, чем в Беларуси.
Средняя пенсия у неработающих пенсионеров в России составляет 16 491,63 российского рубля, или 549 белорусских. В 2021 году россиянам добавят к пенсии еще одну тысячу рублей.
Из соседних стран меньше пенсии только у граждан Украины. Страна, которая до сих пор продолжает вести войну и нести боевые потери на Донбассе, выплачивает среднюю пенсию по возрасту в размере 3413 гривен (316 рублей).
Помимо того, что трудовые пенсии в Беларуси весьма скромные, они еще медленно растут.
Так, на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома сообщается, что средний размер трудовых пенсий в мае 2019 года составлял 439,57 рубля, а в мае 2020 года — 470,59 рубля.
То есть за год пенсии выросли на 6,5% и к сентябрю 2020 года добавили еще 0,7%.
Пенсионеры продолжают работать до глубокой старости
Почти четверть белорусов после выхода на пенсию продолжает работать — это 600 тысяч человек, или 24%.
При этом в столице по-прежнему трудятся свыше 165 тысяч человек (в мае 2020 года на учете здесь состояло почти 480 тысяч пенсионеров), и некоторые из них работают даже достигнув 80-летнего возраста.
Так, в возрастной категории 80–89 лет трудовую деятельность
Не наслаждаться заслуженным отдыхом, а продолжать работу людей вынуждают, помимо тяги к труду, их небольшие пенсии.
Между тем само государство настроено оптимистично в отношении числа работающих пенсионеров.
«Думаю, это позитивный момент. Лишь бы было желание пожилого человека», —
Этот оптимизм объясняется просто. Достойное долголетие — это прекрасно, но стране нужны работники.
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Нация стремительно стареет, в то время как государство так и не построило систему накопительных пенсий. Naviny.by выделили главные проблемы, которые связаны с пенсиями...
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