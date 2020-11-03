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Парламент Беларуси направил более сотни посланий зарубежным коллегам с разъяснениями о нашей революции

03.11.2020 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представитель Парламента Беларуси Сергей Рачков 2 ноября сделал заявление о готовности вести конструктивный диалог с зарубежными коллегами во время заседания Руководящего совета Межпарламентского союза, передает Беларусь24.

Парламент Беларуси направил более сотни посланий зарубежным коллегам с разъяснениями о нашей революции

Также Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, рассказал:

«Руководители межпарламентских комиссий и рабочих групп обратились с посланием к своим коллегам в иностранных государствах. А это более 100 парламентов, в которых мы довели до наших коллег объективную ситуацию в Республике Беларусь. Мы подчеркнули внешнее воздействие на те процессы, которые проходят в Республике Беларусь, на вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Мы призвали своих коллег получать информацию из объективных источников и подчеркнули, что мы готовы всегда предоставлять эту объективную информацию».

Среди важных тем в работе парламентариев, по словам Сергея Рачкова: привлечение молодежи к принятию государственных решений, гендерное равенство, борьба с распространением COVID-19.

206-я сессия Руководящего совета Межпарламентского союза продлится до 4 ноября. Планируется утвердить бюджет Союза на 2021 год.

 
 
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Представитель Парламента Беларуси Сергей Рачков 2 ноября сделал заявление о готовности вести конструктивный диалог с зарубежными коллегами во время заседания...
 
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