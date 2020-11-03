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Лукашенко утверждает, что защищает интересы большинства граждан

03.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня провозгласил себя защитником интересов проголосовавших за него граждан, представляющих большую часть населения страны.

"Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство", - заявил Лукашенко.

Он также обозначил условия сотрудничества с зарубежными партнерами.

"Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела", - сказал пенсионер.

 
 
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Лукашенко сегодня провозгласил себя защитником интересов проголосовавших за него граждан, представляющих большую часть населения страны.
 
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