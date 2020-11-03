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В Беларуси будет «по-рыночному» расширено госрегулирование цен

03.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси расширит перечень товаров с регулируемыми ценами, заявил в эфире белорусского зомбоящика премьер РБ Роман Головченко.

Перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство, включает 18 позиций.

«Открою небольшой секрет: планируем его (перечень – ред.) расширить на следующий год», - сказал Головченко.

«Делать это будем по-рыночному, и в то же время твердо следуя курсу, который обозначил президент. Позиции, которые должны быть доступными для подавляющего большинства населения, не должны резко дорожать, что бы ни происходило», — добавил премьер.

 
 
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Правительство Беларуси расширит перечень товаров с регулируемыми ценами, заявил в эфире белорусского зомбоящика премьер РБ Роман Головченко.
 
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