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В Беларуси будет «по-рыночному» расширено госрегулирование цен
Источник материала: АФН
Правительство Беларуси расширит перечень товаров с регулируемыми ценами, заявил в эфире белорусского зомбоящика премьер РБ Роман Головченко.
Перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство, включает 18 позиций.
«Открою небольшой секрет: планируем его (перечень – ред.) расширить на следующий год», - сказал Головченко.
«Делать это будем по-рыночному, и в то же время твердо следуя курсу, который обозначил президент. Позиции, которые должны быть доступными для подавляющего большинства населения, не должны резко дорожать, что бы ни происходило», — добавил премьер.
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Правительство Беларуси расширит перечень товаров с регулируемыми ценами, заявил в эфире белорусского зомбоящика премьер РБ Роман Головченко.
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