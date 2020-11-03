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Белорусам предлагают проголосовать «за своих» на музыкальной премии Jager Music Awards

03.11.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусам предлагают проголосовать «за своих» на музыкальной премии Jager Music Awards 2020. Среди претендентов на победу в одной из главных категорий «трек года» — минская группа Intelligency с хитом August.


Jager Music Awards 2019. Фото: предоставлено организаторами премии

В этом году единственными белорусами, которые стали претендентами на одну из главных номинаций премии, стала группа Intelligency и их хит August. Они поборются за победу в номинации «трек года». Конкуренцию им составят Cream Soda и «Хлеб», давшие новую жизнь песне «Плачу на техно», а также Kate NV со своим синглом Plans.

Еще за за белорусов можно проголосовать в категории Young Blood, где организаторы традиционно собрали новые имена из России, Беларуси и Казахстана.

Победу в главной категории «артист года» разыграют между собой Kate NV, Хаски и Монеточка. Также основные номинации дополняют категории «Вклад в индустрию» и «Комьюнити года».

Голосование на сайте премии продлится до 9 ноября включительно.

Премия Jager Music Awards проводится с 2014 года в России, Беларуси и Казахстане. Ее вручают как состоявшимся звездам, так и совсем молодым музыкантам. От Беларуси на JMA в разные годы побежали «ЛСП», «Петля пристрастия», Лера Яскевич, Лиса и Shuma. А в прошлом году белорусы увезли с премии гран-при номинации Young Blood, где победителем стал минский артист Блеск Бати.

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Белорусам предлагают проголосовать «за своих» на музыкальной премии Jager Music Awards 2020. Среди претендентов на победу в одной из главных категорий «трек года» - минская...
 
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