|
Белорусам предлагают проголосовать «за своих» на музыкальной премии Jager Music Awards
Источник материала: Tut.by
Белорусам предлагают
В этом году единственными белорусами, которые стали претендентами на одну из главных номинаций премии, стала группа Intelligency и их хит August. Они поборются за победу в номинации «трек года». Конкуренцию им составят Cream Soda и «Хлеб», давшие новую жизнь песне «Плачу на техно», а также Kate NV со своим синглом Plans.
Еще за за белорусов можно проголосовать в категории Young Blood, где организаторы традиционно собрали новые имена из России, Беларуси и Казахстана.
Победу в главной категории «артист года» разыграют между собой Kate NV, Хаски и Монеточка. Также основные номинации дополняют категории «Вклад в индустрию» и «Комьюнити года».
Голосование
Премия Jager Music Awards проводится с 2014 года в России, Беларуси и Казахстане. Ее вручают как состоявшимся звездам, так и совсем молодым музыкантам. От Беларуси на JMA в разные годы побежали «ЛСП», «Петля пристрастия», Лера Яскевич, Лиса и Shuma. А в прошлом году белорусы увезли с премии гран-при номинации Young Blood, где победителем стал минский артист Блеск Бати.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусам предлагают проголосовать «за своих» на музыкальной премии Jager Music Awards 2020. Среди претендентов на победу в одной из главных категорий «трек года» - минская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)