СМИ сообщили об аресте Райана Гиггза

Источник материала: Tut.by

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и нынешний главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз был задержан полицией по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает The Sun, не раскрывая источников.



Фото: Reuters

По информации издания, Гиггз был арестован в воскресенье вечером и обвинен в нападении на свою девушку Кейт Гревилл, которая и вызвала полицию. Футболиста подвергли многочасовому допросу, после чего отпустили под залог до завершения расследования.

Представитель полиции подтвердил арест «46-летнего мужичины в воскресенье». «Женщина в возрасте 30 лет получила легкие травмы, но не нуждалась в лечении», — заявил неназванный сотрудник правоохранительных органов.

В течение всей карьеры Гиггз выступал за «Манчестер Юнайтед», с 1990 по 2014 год проведя в составе команды 672 матча и забив 114 голов. Полузащитник — рекордсмен по числу выигрышей чемпионата Англии: 13 раз. Он дважды побеждал в Лиге чемпионов и четырежды в Кубке Англии.

Тренерскую карьеру Гиггз начал с исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, но возглавлял команду всего четыре матча, после чего стал ассистентом главного тренера. Со сборной Уэльса работает с 2018 года.