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Власти Беларуси ожидают очередных денег из-за рубежа

03.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси одобрило семь проектов технической помощи. Это означает, что власти ждут очередных финансовых вливаний из-за рубежа. Общая сумма в постановлении Совмина не указана. Но редакция Office.life собрала данные по некоторым проектам.




Среди проектов есть следующие.

«Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси». Проект разработан специалистами Минэкономики вместе с одним из агентств ООН. Сумма — $1 млн. Деньги дает Россия. Суть проекта — создание инновационного центра в Бресте.

«Модернизация коммунальных услуг в Беларуси — помощь в реализации проекта». Проект курирует Минжилкомхоз. Скорее всего, речь идет о займе от МБРР (Международного банка реконструкции и развития из группы Всемирного банка) на сумму $101 млн.

«Укрепление официальной системы контроля безопасности пищевой продукции и содействие доступу к рынку пищевых продуктов». Проект курирует ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Бюджет — $310 тыс.

«Восстановление осушенных торфяников в Беларуси — вторая фаза». Это одна из фаз большого проекта ПРООН с общим бюджетом $4,3 млн. Одна из целей — реабилитация 12 тыс. га торфяников. Проект, судя по всему, будет продолжен на фоне недавнего заявления постоянного координатора ООН в Беларуси Иоанны Казана-Вишневецкий, которая выразила серьезную обеспокоенность сообщениями о пытках и других формах жестокого обращения с задержанными, в том числе с несовершеннолетними, после выборов.

«Центральная группа по реализации проекта ЕБРР». Данных нет. Из названия очевидно, что этот проект финансирует ЕБРР.
 
Теги: Брест
 
 
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Правительство Беларуси одобрило семь проектов технической помощи. Это означает, что власти ждут очередных финансовых вливаний из-за рубежа. Общая сумма в...
 
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