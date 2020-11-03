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Осень в СНГ: в Кыргызстане, Беларуси и Казахстане ожидаются дожди

03.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Внимательными на дорогах сегодня нужно быть водителям Москвы. В столице облачно, моросит дождь и дымка. Это также может осложнить работу авиации. Днем воздух прогреется до 10 градусов. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Кыргызстане установилась теплая погода. Сегодня будет до плюс 17 градусов в Бишкеке, передает Алия Мустаева. Однако синоптики обещают: ноябрь будет холоднее обычного. По данным Кыргызгидромета, температура воздуха ожидается ниже среднего показателя на полтора процента в северном регионе. В южном – около нормы, но там прогнозируют особенно сильные дожди.

Сегодня в Душанбе небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 23, сообщает Абубакр Файзуллоев. По прогнозам синоптиков, такая погода в Таджикистане продержится до конца недели. По словам земледельцев, солнечная погода поможет быстрее собрать весь хлопчатник в стране. Сейчас объем урожая составляет 350 тысяч тонн. Это более 80% от намеченного в этом году плана.

В Минске сегодня 7 градусов тепла, а на западе Беларуси столбики термометров поднимутся до плюс 15, передает Инна Согалович. В центральных областях днем возможны кратковременные дожди. Несмотря на то, что температура воздуха сейчас немного выше климатической нормы, медведи готовятся к зимней спячке. Они усиленно питаются, чтобы пережить зиму. Поэтому по вечерам активно ищут еду и выходят из лесов. В Витебской области краснокнижный зверь попал в ДТП на трассе. Водитель машины не пострадал. А медведь погиб. Такие аварии происходят крайне редко, обычно под колеса попадают копытные животные.

В Алматы с утра солнечно, к обеду температура воздуха поднимется до плюс 15, сообщает Александра Салмина. Такая погода сохранится в ближайшие дни. На севере, западе и востоке Казахстана сегодня пройдут дожди и снег. Местами ожидаются туман и гололед. В южной столице к сезонным переменам пока только готовятся. В зоопарке сейчас достраивают дом для нового жителя – львенка Симбы. Большой вольер и теплое помещение, чтобы питомец мог укрыться от непогоды, будут готовы к концу ноября. Тогда посетители и смогут впервые увидеть подрастающего «Короля Льва».



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Теги: Минск
 
 
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В Душанбе сегодня небольшая облачность и без осадков, температура воздуха днем – плюс 23.
 
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